Тюменским школьникам расскажут о подвигах советских солдат

Акция представляет собой серию открытых уроков в школах Тюмени. Члены штаба «Молодой гвардии», представители общественности и СМИ будут вести в течение трех недель уроки о подвигах советских солдат и мужестве и самоотверженности граждан. Молодогвардейцы вместе со студентами Института истории и политических наук Тюменского госуниверситета подготовили для демонстрации презентацию и фильм «Дети и молодежь в годы Великой Отечественной войны». Общение со школьниками пройдет в форме диалога, чтобы ученики приняли живое участие в беседе.