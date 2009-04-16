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Тюменским школьникам расскажут о подвигах советских солдат

16 апреля 2009, 14:35
Просветительская акция «Страшные уроки великой войны» стартует в Тюмени 17 апреля в 12 часов 30 минут в лицее № 34. Мероприятие организует Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».
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Тюмень

Просветительская акция «Страшные уроки великой войны» стартует в Тюмени 17 апреля в 12.30 в лицее № 34 по адресу. Мероприятие организует Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

Акция представляет собой серию открытых уроков в школах Тюмени. Члены штаба «Молодой гвардии», представители общественности и СМИ будут вести в течение трех недель уроки о подвигах советских солдат и мужестве и самоотверженности граждан. Молодогвардейцы вместе со студентами Института истории и политических наук Тюменского госуниверситета подготовили для демонстрации презентацию и фильм «Дети и молодежь в годы Великой Отечественной войны». Общение со школьниками пройдет в форме диалога, чтобы ученики приняли живое участие в беседе.

Отметим, что акция продлится до 7 мая. На данный момент более 40 школ города дали согласие на участие в проекте.

Также активисты «Молодой Гвардии» расскажут об истории акции «Георгиевская ленточка», которая стартует в Тюменской области 24 апреля, о том, какой исторический смысл содержится в ленточке, что означают её цвета и символом каких подвигов она является.

#Новости#Тюмень#Школы#Таня#Общество
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