Тюменские власти нашли несколько способов помочь обманутым дольщикам

Сейчас на многих строительных площадках - тишина. Её изредка нарушает лишь лай сторожевых собак. Некоторые стройки «не дышат» уже больше года. Все это время одни из дольщиков Ольга и Сергей Малых не находят себе места. Они влезли в долги, взяли кредит, чтобы купить «двушку» за 1,6 млн. рублей в одном из таких домов на окраине города. Теперь им приходится снимать жилье.
Хотели сэкономить. Теперь поняли, что вернуть деньги уже вряд ли удастся. Строители - фирма «Стройтехногруп» разорилась и оставила без жилья еще четыре сотни человек. Все они - дольщики в этих долгостроях. Впрочем, некоторые из них в будущем могут быть заселены. Так утверждают областные власти. Они уже нашли потенциального инвестора, который готов достроить эти дома.
«Сформирован участок площадью более гектара. Есть строительные организации, которые сегодня готовы завершить строительство. Появится дополнительная возможность дополнительного возведения домов, где может участвовать и бюджет области», - пояснил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.
Какие точно дома будут достроены, пока не известно. Чиновники также взялись и за долгострои компании «Тюмень Лукойлстрой». Теперь завершать эти объекты будут другие фирмы. За это власти им предоставят три земельных участка в городе, на которых можно будет поставить новые жилые дома.
Также стало известно, что муниципалитет планирует выкупить два десятка квартир. Среди дольщиков, которые считают себя обманутыми, тут же нашлись недовольные.
«Если двадцать семей расселят, то это только обострит ситуацию, то есть остальные дольщики озлобятся еще больше. Мы категорически против этого. Нас 418 дольщиков, и расселение 20 семей проблемы ни коем образом не решит», - считает дольщик Ольга Малых.
Как выяснилось, информацию поняли неверно. Город квартиры купит, но только не для дольщиков, а для тех, кто переселяется из ветхого и аварийного жилья по муниципальной программе.
Что будет с их домом - Ольга пока не знает. Возьмутся ли за этот долгострой инвесторы? Пока многие вопросы остаются открытыми. Сейчас молодая семья едва сводит концы с концами и продолжает платить за аренду чужой квартиры, когда свое жилье повисло в воздухе на девятом этаже.