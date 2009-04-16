Тюменские власти нашли несколько способов помочь обманутым дольщикам

Хотели сэкономить. Теперь поняли, что вернуть деньги уже вряд ли удастся. Строители - фирма «Стройтехногруп» разорилась и оставила без жилья еще четыре сотни человек. Все они - дольщики в этих долгостроях. Впрочем, некоторые из них в будущем могут быть заселены. Так утверждают областные власти. Они уже нашли потенциального инвестора, который готов достроить эти дома.