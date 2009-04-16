Россию поделили на мишени для ядерных ракет

Причина в том, что возможное перенацеливание американских ядерных ракет с густонаселенных городов на объекты инфраструктуры в России займет несколько минут, а проверить это из России будет невозможно. К тому же, по словам генерал-полковника, неизвестно, на какие цели на территории России направлены американские ракеты сейчас.
Напомним, что Федерация американских ученых опубликовала доклад, в котором переосмысливается нынешняя ядерная доктрина США и даются рекомендации по ее изменению. Документ составлен в качестве отклика на инициативу президента Барака Обамы о необходимости ядерного разоружения. Авторы доклада доказывают, что система ядерных вооружений США в том виде, в котором она существует сейчас, неэффективна и может быть опасна для самих Штатов.
Более 5 тысяч боеголовок, находящихся на боевом дежурстве и хранении в составе американской ядерной триады могут нести угрозу для собственных хозяев в случае природных катаклизмов. А для ведения боевых действий их количество совершенно избыточно, что лишь заставляет страну нести лишние расходы на обслуживание. В результате ученые предлагают сократить количество ядерных боеголовок до минимума - в несколько сотен, - а также перенацелить ракеты с густонаселенных городов на ключевые объекты российской экономики, сообщает "КоммерсантЪ".
Согласно документу, список мишеней на территории РФ, содержит всего 12 объектов. Ими являются три нефтеперерабатывающих завода - Омский (принадлежит "Газпром нефти"), Ангарский ("Роснефть") и Киришский ("Сургутнефтегаз"). Кроме того, в качестве целей указаны важнейшие металлургические предприятия - Магнитогорский, Нижнетагильский и Череповецкий металлургические комбинаты (принадлежат ММК, "Евразу" и "Северстали" соответственно), "Норильский никель", а также принадлежащие "Русалу" Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Список мишеней замыкают Березовская ГРЭС (принадлежит ОГК-4, основным акционером является немецкий E.ON), Среднеуральская ГРЭС (ОГК-5 и итальянская Enel соответственно) и Сургутская ГРЭС (электростанций с таким названием две, ГРЭС-1 принадлежит газпромовской ОГК-2, ГРЭС-2 принадлежит ОГК-4 (E.ON).
По мнению американских ученых, в XXI в. для эффективного ядерного сдерживания выбирать в качестве целей густонаселенные города негуманно, так как в случае войны это приведет к многочисленным жертвам. Вместо этого мишенями следует сделать только важные объекты инфраструктуры, без которых государство не сможет вести войну. Ранее приоритетом в использовании ядерного оружия считалось уничтожение как можно большего количества населения и личного состава армии врага. Несмотря на то, что вероятными противниками в докладе называют не только РФ, но и Китай, Северную Корею, Иран и Сирию, в качестве примера авторы документа избрали именно Россию.
Федерация американских ученых, хотя и является неправительственной организаций, однако имеет большое влияние. Она была создана еще в 1945 г. физиками-ядерщиками, разрабатывавшими первую в США атомную бомбу, и с тех пор на постоянной основе консультирует Белый дом и военные ведомства США. Основная цель Федерации - стратегическое планирование и выработка рекомендаций по использованию современных видов оружия и действиям в кризисных ситуациях. Организация включает в себя 68 нобелевских лауреатов.