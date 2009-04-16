Россию поделили на мишени для ядерных ракет

По мнению американских ученых, в XXI в. для эффективного ядерного сдерживания выбирать в качестве целей густонаселенные города негуманно, так как в случае войны это приведет к многочисленным жертвам. Вместо этого мишенями следует сделать только важные объекты инфраструктуры, без которых государство не сможет вести войну. Ранее приоритетом в использовании ядерного оружия считалось уничтожение как можно большего количества населения и личного состава армии врага. Несмотря на то, что вероятными противниками в докладе называют не только РФ, но и Китай, Северную Корею, Иран и Сирию, в качестве примера авторы документа избрали именно Россию.