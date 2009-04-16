Пасхальные куличи уже радуют тюменцев

Все организации освещают куличи по-разному. Например, ЗАО «Фонд» готовят куличи на воде, освещённой отцом Тихоном. А ЧП «Яковенко» не приглашают церковных служителей перед праздником, так как их пекарня освещена. Но вот тюменский хлебокомбинат и хлебомакаронный комбинат приглашают осветить куличи батюшек из местных соборов и монастырей.