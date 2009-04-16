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Пасхальные куличи уже радуют тюменцев

16 апреля 2009, 14:12
Самые крупные партии куличей производят в Тюмени хлебомакаронный комбинат, тюменский хлебокомбинат и ЗАО «Фонд».
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Тюмень

Основными их заказчиками являются магазины «Тамара», «Мегамарт», «Карусель», «Пчёлка», «МЕТРО», «Монетка». Есть и небольшие пекарни: «Чайка», ЧП «Яковенко», «Колос» и другие. Как правило, эти компании реализуют свою продукцию в собственных магазинах.

Все организации освещают куличи по-разному. Например, ЗАО «Фонд» готовят куличи на воде, освещённой отцом Тихоном. А ЧП «Яковенко» не приглашают церковных служителей перед праздником, так как их пекарня освещена. Но вот тюменский хлебокомбинат и хлебомакаронный комбинат приглашают осветить куличи батюшек из местных соборов и монастырей.

Каждая организация придумала свою упаковку. Некоторые помещают куличи в коробку с изображением пасхальной символики. Другие компании запекают праздничные презенты в бумажную термоустойчивую капсулу. А кто-то оборачивает куличи в красочные фирменные пакеты.

Вес куличей примерно везде одинаковый от ста до пятисот грамм. В зависимости от упаковки и производителя товара цена пасхального продукта варьируется от 20 до 180 рублей.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, есть пекарни, которые не стали поднимать цены на пасхальные презенты. То есть стоимость кулича примерно равна прошлогодним расценкам.

Большинство производителей утверждают, что по сравнению с прошлым годом спрос на куличи увеличился приблизительно на 50 процентов. Однако есть и такие компании, где количество заказов осталось прежним.

#Новости#Еда#Тюмень#Православные праздники#Ксения#Общество
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