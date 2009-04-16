Объявлены номинанты на интернет-премию Webby Awards 2009

Лидером по количеству номинаций является газета The New York Times. Их у нее 13, включая номинации за лучший сайт газеты, а также за лучший политический блог и блог о бизнесе.
У американской телерадиовещательной компании NBC 12 номинаций на Webby Awards. Среди них номинации за освещение Олимпиады в Пекине и за размещение эпизодов сериалов в интернете.
В текущем году на Webby Awards претендуют ресурсы из 20 стран. Подавляющее большинство номинантов на эту премию из США. Из Великобритании на Webby Awards номинированы 58 ресурсов. Дания и Индия представлены тремя и двумя ресурсами соответственно.
Лауреаты Webby Awards 2009 будут объявлены 5 мая. Торжественная церемония вручения премии пройдет 8 июня в Нью-Йорке. Традиционно в каждой категории вручаются награды по результатам решения жюри и голосования пользователей.