Названы самые страшные враги человека

Первое место довольно неожиданно заняли не какие-нибудь львы или, к примеру, медведи, а участники из суперлегкой весовой категории - самые обыкновенные москиты. От болезней, которые разносят эти насекомые, ежегодно умирают по два миллиона человек. Больше, чем они, не убивает никто. Кроме, разумеется, самого человека. Москиты особенно опасны тем, что наиболее активны в ночное время, плюс к тому летают, в отличие от комаров, совершенно бесшумно.