Названы самые страшные враги человека

Британская Daily Telegraph задалась вопросом, каких же представителей фауны стоит опасаться больше всего, и сама же на него ответила, составив список самых страшных врагов Homo sapiens.
Первое место довольно неожиданно заняли не какие-нибудь львы или, к примеру, медведи, а участники из суперлегкой весовой категории - самые обыкновенные москиты. От болезней, которые разносят эти насекомые, ежегодно умирают по два миллиона человек. Больше, чем они, не убивает никто. Кроме, разумеется, самого человека. Москиты особенно опасны тем, что наиболее активны в ночное время, плюс к тому летают, в отличие от комаров, совершенно бесшумно.
В первую пятерку рейтинга от Daily Telegraph вошли также азиатская кобра, австралийская медуза, белая акула и африканский лев, но их отрыв от москитов грандиозен. В частности, кобра губит 50 тысяч человек в год, а на совести львов - 250 смертей. Любопытно, что в список, помимо, к примеру, австралийского морского крокодила и африканского буйвола, вошел вполне добродушный на вид слон, и даже лягушка. Правда, не простая, а южноамериканская, причем источающая яд.
Что до наших победителей, то они периодически наносят серьезный урон не только заражая людей опасными болезнями, но и просто доводя их до исступления. Так, бразильца Роджерио Ассиса Кавальканте из г. Дорадос кусачие насекомые разозлили до такой степени, что он сжег собственный дом, лишь бы избавиться от кровососущих сожителей.
Правда, изначально крупномасштабный пожар не планировался: Роджерио всего лишь зажег небольшой клочок бумаги в надежде разогнать внушительную тучу москитов, оккупировавшую его жилище. Однако огонь быстро распространился сначала по комнате, в которой находился незадачливый бразилец, а потом и по всему дому. Не известно, чем бы закончилась операция по уничтожению насекомых для Кавальканте, если бы соседи вовремя не вызвали пожарную команду.
По свидетельствам представителя пожарной бригады, когда спасателям удалось вытащить погорельца из охваченного пламенем здания, он "был все еще очень зол на комаров и без перерыва спрашивал, сгинули ли москиты".