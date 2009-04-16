Алла Пугачева отметила юбилей в "Лужниках"

На концерте Пугачева подарила Раймонду Паулсу "Миллион алых роз". Самого маэстро, правда, в "Лужниках" не было. Но именно для него Алла Пугачева спела "Миллион алых роз". А зал подпевал ей и аплодировал. "Раймонд не приехал, но я не могу не поблагодарить его за то, что он был в моей жизни, за то, что был замечательный творческий союз Резника и Паулса, - заметила Пугачева. - Паулс, Раймоша, эти аплодисменты тебе. Надеюсь, что ты увидишь все это по телевизору".