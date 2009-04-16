Алла Пугачева отметила юбилей в "Лужниках"

Шоу под названием "С днем рождения, Алла!" открыла дочь певицы Кристина Орбакайте. Она буквально выпорхнула на сцену вместе с балетом, исполнив старый шлягер своей мамы "Белая панама". "Сегодня прекрасный праздник - день рождения у самой любимой, самой красивой и самой молодой женщины, - сказала Орбакайте. - Всем она дарила радость и свои песни, а мне она подарила жизнь". И объявила - "Алла Пугачева".
Она появилась на сцене в изысканной жемчужно-серебристой тунике под песню "Просто". "Добрый вечер", - обратилась Алла Борисовна к залу. Ее слова утонули в аплодисментах, и публика тут же поднялась со своих кресел, приветствуя свою любимицу.
"Я хочу, чтобы вы все почувствовали себя как бы сидящими за праздничным столом, - сказала Пугачева. - Пусть это будут "деньрождественские" встречи, настроение у меня замечательное, надеюсь, у вас тоже. Но это не значит, что вам тоже исполнилось шестьдесят. Хотя эта цифра симпатичная, такая полненькая, но скорей бы уже 61, чтобы я постройнела, как единица".
"Вы знаете, 60 лет для меня - всего лишь цифра. Душа у меня поет так, как и в восемнадцать, любится как в тридцать и хочется жить, как в сорок пять, - сказала Примадонна. - Но когда я думаю, что мы обязательно встретимся на моем столетии, мне становится очень радостно".
Певица заметила, что участники сегодняшнего концерта - это ее любимые люди, которые будут выполнять все ее желания. "Многое для меня будет сюрпризом, но я уверена, вечер пройдет весело и интересно", - сказала Пугачева, пригласив своих гостей на эстраду. За столики, установленные на сцене, сели Илья Резник, Максим Галкин, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Александр Буйнов, Валерий Меладзе и многие другие.
На концерте Пугачева подарила Раймонду Паулсу "Миллион алых роз". Самого маэстро, правда, в "Лужниках" не было. Но именно для него Алла Пугачева спела "Миллион алых роз". А зал подпевал ей и аплодировал. "Раймонд не приехал, но я не могу не поблагодарить его за то, что он был в моей жизни, за то, что был замечательный творческий союз Резника и Паулса, - заметила Пугачева. - Паулс, Раймоша, эти аплодисменты тебе. Надеюсь, что ты увидишь все это по телевизору".