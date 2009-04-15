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Во Франции скончался писатель Морис Дрюон

15 апреля 2009, 17:16
Во вторник во Франции скончался известный французский писатель, почетный член Французской Академии Морис Дрюон, передает Agence France-Presse. Он не дожил нескольких дней до 91-летия.

Дрюон решил полностью посвятить себя литературе в 1946 году, а уже в 1948-м получил Гонкуровскую премию за роман "Сильные мира сего". Он написал более 30 исторических романов, многие из них, в частности цикл "Проклятые короли", переведены на русский язык

В 1973-1974 годах писатель занимал пост министра культуры Франции в правительстве Жоржа Помпиду, а с 1978 по 1981 работал депутатом в городском собрании Парижа.

В январе 2003 года Дрюон приезжал в Россию, чтобы представить свой трехтомник, выпущенный издательством "Олма-Пресс". Отец Дрюона - выходец из Оренбурга актер Лазарь Кессель, который вместе с семьей в 1908 году покинул Россию и переехал в Ниццу. Писатель носил фамилию отчима.

#Новости#Писатели#Таня#Культура
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