Во Франции скончался писатель Морис Дрюон

Дрюон решил полностью посвятить себя литературе в 1946 году, а уже в 1948-м получил Гонкуровскую премию за роман "Сильные мира сего". Он написал более 30 исторических романов, многие из них, в частности цикл "Проклятые короли", переведены на русский язык
В 1973-1974 годах писатель занимал пост министра культуры Франции в правительстве Жоржа Помпиду, а с 1978 по 1981 работал депутатом в городском собрании Парижа.
В январе 2003 года Дрюон приезжал в Россию, чтобы представить свой трехтомник, выпущенный издательством "Олма-Пресс". Отец Дрюона - выходец из Оренбурга актер Лазарь Кессель, который вместе с семьей в 1908 году покинул Россию и переехал в Ниццу. Писатель носил фамилию отчима.