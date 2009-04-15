Во Франции скончался писатель Морис Дрюон

Дрюон решил полностью посвятить себя литературе в 1946 году, а уже в 1948-м получил Гонкуровскую премию за роман "Сильные мира сего". Он написал более 30 исторических романов, многие из них, в частности цикл "Проклятые короли", переведены на русский язык