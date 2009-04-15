Весенний призыв: армия вновь стала притягальна для тюменских ребят

За 4 последних месяца на контрактную службу призвано столько же, как за весь прошлый год. Проявилась и еще одна черта в этом наборе - в медицинские комиссии комиссариатов стали обращаться граждане до 27 лет, которые прежде были признаны ограниченно годными к армейской службе. Они вдруг стали считать себя здоровыми и просятся служить. Однако таким уже отказывают: ведь закон запрещает повторный медицинский осмотр.