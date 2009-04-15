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Весенний призыв: армия вновь стала притягальна для тюменских ребят

15 апреля 2009, 11:24
Весенний призыв по-тюменски: в армию усиленно просятся служить жители села. Как отметили на пресс-конференции работники Тюменского областного комиссариата, экономический кризис все больше привлекает молодых людей к службе в вооруженных силах.
Сюжет
Тюмень

За 4 последних месяца на контрактную службу призвано столько же, как за весь прошлый год. Проявилась и еще одна черта в этом наборе - в медицинские комиссии комиссариатов стали обращаться граждане до 27 лет, которые прежде были признаны ограниченно годными к армейской службе. Они вдруг стали считать себя здоровыми и просятся служить. Однако таким уже отказывают: ведь закон запрещает повторный медицинский осмотр.

Прежде случалось прямо с призывного пункта в Тюмени сбегало до 30 - 40 человек. Теперь этого уже почти нет. Годовой срок службы в российской армии стал притягательным.

#Новости#Призыв#Тюмень#Армия#Ксения#Общество
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