В тюменском Сбербанке был взят первый автокредит на льготных условиях

Об этом журналистам рассказала директор управления кредитования частных клиентов Анастасия Грецова. Всего со второго апреля банком было принято порядка ста заявок на сумму более 20 млн. рублей.
Напомним, что в рамках правительственной программы можно приобрести новые легковые автомобили отечественных и зарубежных брендов, произведённых на территории Российской Федерации, стоимостью не более 350 тысяч рублей. Это практически весь модельный ряд Lada, внедорожник UAZ, Hunter, а также популярные иномарки российской сборки Ford Focus, Renault Logan, Skoda Fabia, Fiat Albea и Kia Spectra.
Действие программы распространяется на кредиты, предоставленные в 2009 году. Срок их возврата ограничивается 31 декабря 2011 года. Первоначальный взнос должен составлять не менее 30 процентов от стоимости автомобиля. Льготные условия определяются действующей процентной ставкой Сбербанка (15 %) за вычетом субсидии, рассчитанной исходя из двух третьих ставки рефинансирования Банка России. Она составляет 6,33%. По данной программе сегодня с кредитной организацией активно сотрудничает более 50 автосалонов Тюменской и Омской областей.
Кроме того, клиенты банка могут получить субсидированный автокредит в рамках совместного соглашения Сбербанка и ООО «Хендэ Мотор СНГ» - представителем производителя автомобилей марки Hyundai в России, а также ОАО «СОЛЛЕРС» - производителем на территории России автомобилей Санг-Йонг, УАЗ и ФИАТ. Как правило, процентная ставка здесь не превышает десяти процентов годовых.
Отметим, что помимо Сбербанка России по правительственной программе могут также работать ВТБ 24 и Российский сельскохозяйственный банк.
Добавим, что за первый квартал 2009 года клиентам Сбербанка предоставлено 9380 кредитов на сумму более двух млрд. рублей. Из них примерно треть составляют жилищные кредиты, 20% - автокредиты, более одного млрд. рублей – кредиты на неотложные нужды. С помощью Сбербанка жилищные условия в этом году улучшили 675 семей Тюменской и Омской областей. Автомобили в кредит приобрели более одной тысячи клиентов.