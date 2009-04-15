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В тюменском Сбербанке был взят первый автокредит на льготных условиях

15 апреля 2009, 16:41
Первый льготный автокредит в рамках правительственной программы в Западно-Сибирском банке Сбербанке России получил житель Тюмени на приобретение Лады Калины.
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Тюмень

Об этом журналистам рассказала директор управления кредитования частных клиентов Анастасия Грецова. Всего со второго апреля банком было принято порядка ста заявок на сумму более 20 млн. рублей.

Напомним, что в рамках правительственной программы можно приобрести новые легковые автомобили отечественных и зарубежных брендов, произведённых на территории Российской Федерации, стоимостью не более 350 тысяч рублей. Это практически весь модельный ряд Lada, внедорожник UAZ, Hunter, а также популярные иномарки российской сборки Ford Focus, Renault Logan, Skoda Fabia, Fiat Albea и Kia Spectra.

Действие программы распространяется на кредиты, предоставленные в 2009 году. Срок их возврата ограничивается 31 декабря 2011 года. Первоначальный взнос должен составлять не менее 30 процентов от стоимости автомобиля. Льготные условия определяются действующей процентной ставкой Сбербанка (15 %) за вычетом субсидии, рассчитанной исходя из двух третьих ставки рефинансирования Банка России. Она составляет 6,33%. По данной программе сегодня с кредитной организацией активно сотрудничает более 50 автосалонов Тюменской и Омской областей.

Кроме того, клиенты банка могут получить субсидированный автокредит в рамках совместного соглашения Сбербанка и ООО «Хендэ Мотор СНГ» - представителем производителя автомобилей марки Hyundai в России, а также ОАО «СОЛЛЕРС» - производителем на территории России автомобилей Санг-Йонг, УАЗ и ФИАТ. Как правило, процентная ставка здесь не превышает десяти процентов годовых.

Отметим, что помимо Сбербанка России по правительственной программе могут также работать ВТБ 24 и Российский сельскохозяйственный банк.

Добавим, что за первый квартал 2009 года клиентам Сбербанка предоставлено 9380 кредитов на сумму более двух млрд. рублей. Из них примерно треть составляют жилищные кредиты, 20% - автокредиты, более одного млрд. рублей – кредиты на неотложные нужды. С помощью Сбербанка жилищные условия в этом году улучшили 675 семей Тюменской и Омской областей. Автомобили в кредит приобрели более одной тысячи клиентов.

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