В тюменском Сбербанке был взят первый автокредит на льготных условиях

Добавим, что за первый квартал 2009 года клиентам Сбербанка предоставлено 9380 кредитов на сумму более двух млрд. рублей. Из них примерно треть составляют жилищные кредиты, 20% - автокредиты, более одного млрд. рублей – кредиты на неотложные нужды. С помощью Сбербанка жилищные условия в этом году улучшили 675 семей Тюменской и Омской областей. Автомобили в кредит приобрели более одной тысячи клиентов.