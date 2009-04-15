В России дешевеют смартфоны и коммуникаторы. За год их средняя стоимость упала на 17%

За первый квартал 2009 года число проданных в России смартфонов и коммуникаторов выросло на 9%. В то же время в денежном выражении объем продаж этих гаджетов сократился на 12%.