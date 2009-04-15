В России дешевеют смартфоны и коммуникаторы. За год их средняя стоимость упала на 17%

Это, как сообщает РБК, объясняется это падением их средней стоимости - за год она упала на 17%, до 340 долларов.
"Снижение темпов роста объемов продаж смартфонов и коммуникаторов вызвано кризисными тенденциями, охватившими рынок, снижением доли продаж сотовых телефонов через потребительское кредитование, снижением потребительской активности абонентов", — поясняют аналитики из MForum Analytics.
При этом популярность смартфонов растет день ото дня: они уже заняли около 10% рынка в штучном выражении и продолжают теснить сегмент дорогих сотовых телефонов.
Лидирующую позицию на рынке смартфонов (сотовых телефонов с операционной системой) и коммуникаторов (карманных компьютеров, поддерживающих стандарты мобильной связи) продолжает занимать финская компания Nokia — доля этого производителя в объемах рынка в штучном выражении по итогам первого квартала 2009 года составила 51%.
В активной продаже на российском рынке было представлено 75 моделей смартфонов и коммуникаторов. Наиболее продаваемой моделью первого квартала 2009 года стала Nokia 5800 XpressMusic.