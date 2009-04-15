В поселке Винзили едва не сгорел двухэтажный дом

14 апреля в 23.46. подразделения противопожарной службы Тюменского гарнизона выехали в поселок Винзили: на улице Дружбы № 12 горел двухэтажный двенадцатиквартирный квартирный дом. По третьему, повышенному номеру вызова к месту пожара были стянуты значительные силы. 41 сотрудник пожарных частей города и района, 21 единица основной и специальной техники. Огонь охватил четыре квартиры и подъезд на первом этаже.
Пожарные еще в первые минуты ликвидационных работ эвакуировали из объятого огнем дома 15 человек. Звено газодымозащитной службы обследовало задымленные помещения в поисках оставшихся жильцов. Для бесперебойной подачи воды, пожарными были проложены три магистральные линии, одна из пожарных автоцистерн была установлена на водоем в ста пятидесяти метрах от места пожара. В результате пожара повреждены четыре квартиры, коридор и подъезд дома: размер материального ущерба от пожара приблизился к 200 тысячам рублей.
Как сообщает пресс- служба ГУ МЧС России по Тюменской области, неосторожное обращение с огнем рассматривается как наиболее возможная причина пожара. По предварительным данным, пожар возник в одной из пустующих квартир на первом этаже. Огонь заметили молодые люди, гулявшие на улице рядом с домом, они и сообщили о происшествии в Службу 01.