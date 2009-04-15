В поселке Винзили едва не сгорел двухэтажный дом

Пожарные еще в первые минуты ликвидационных работ эвакуировали из объятого огнем дома 15 человек. Звено газодымозащитной службы обследовало задымленные помещения в поисках оставшихся жильцов. Для бесперебойной подачи воды, пожарными были проложены три магистральные линии, одна из пожарных автоцистерн была установлена на водоем в ста пятидесяти метрах от места пожара. В результате пожара повреждены четыре квартиры, коридор и подъезд дома: размер материального ущерба от пожара приблизился к 200 тысячам рублей.