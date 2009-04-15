Тюменцы становятся в ряды КаучСерферов

Итак "каучсерфинг" - это отдых по обмену, когда вы не тратите деньги на дорогие гостиницы, а останавливаетесь у членов движения каучсерферов. Для того, чтобы стать участником этого движения необходимо зарегистрироваться на сайте CouchSurfing.com и быть готовым к тому, что вы будете не только гостем, но и сами будете их у себя принимать.