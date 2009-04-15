Тюменцы становятся в ряды КаучСерферов

CouchSurfing - в переводе с английского обозначает "диванный серфинг". Движение "каучсерферов" существует уже на протяжении несколько лет.
Впервые сайт CouchSurfing.com был запущен в 2004 году. Синонимом иностранному слову "каучсерфинг" является русское "вписка", когда вы бесплатно вписываетесь к кому-то из знакомых на время пребывания в чужом городе.
Итак "каучсерфинг" - это отдых по обмену, когда вы не тратите деньги на дорогие гостиницы, а останавливаетесь у членов движения каучсерферов. Для того, чтобы стать участником этого движения необходимо зарегистрироваться на сайте CouchSurfing.com и быть готовым к тому, что вы будете не только гостем, но и сами будете их у себя принимать.
Движение Каучсерферов охватило весь мир и дошло до Тюмени. Если еще летом среди каучсерферов было всего 5 тюменцев, то теперь в ряды каучсерферов вступило 23 тюменца. Их количество стремительно растет, что говорит о том, что все больше тюменцев интересуется путешествиями, знакомством с другими культурами, и готово принять у себя гостей, провести экскурсию по городу.
Каучсерфинг является одним из лучших способов не только сэкономить в путешествии, но и познать чужую культуру в быту, познакомиться с новыми интересными людьми. С другой стороны, если вы не путешествуете, но являетесь членом движения каучсерферов, то у вас есть замечательная возможность, не выезжая за пределы своего города, общаться со всем миром, предоставляя ночлег, рассказывая о своем городе.
КаучСерфинг, как и многие другие явления 21 века, свидетельствует о глобализации, в которую уже давно вовлечен наш город.