nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские школьники «отрепетируют» ЕГЭ по математике

15 апреля 2009, 15:20
Завтра, 16 мая, все 11-классники тюменских школ проверят уровень своей подготовки на репетиционном ЕГЭ.
Сюжет
Тюмень

Результаты будут известны не ранее 7 дней – это минимум времени, который необходим для проверки всех анкет. Пробное тестирование по русскому языку в области уже проводилось.

Напомним, Русский язык и математика являются обязательными предметами, которые должен знать школьник на оценку не ниже «удовлетворительно». Если ученик не получает «тройку» даже на пересдаче ЕГЭ, ему выдается не аттестат, а справка об окончании школы. Сертификат с результатами тестирования будет необходим выпускнику при поступлении в учреждения высшего и среднего образования.

В 2009 году единый государственный экзамен впервые проводится в штатном режиме, то есть никаких снисхождений школьники не получат.

#Новости#Тюмень#Школы#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25