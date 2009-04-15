Тюменские школьники «отрепетируют» ЕГЭ по математике

Результаты будут известны не ранее 7 дней – это минимум времени, который необходим для проверки всех анкет. Пробное тестирование по русскому языку в области уже проводилось.
Напомним, Русский язык и математика являются обязательными предметами, которые должен знать школьник на оценку не ниже «удовлетворительно». Если ученик не получает «тройку» даже на пересдаче ЕГЭ, ему выдается не аттестат, а справка об окончании школы. Сертификат с результатами тестирования будет необходим выпускнику при поступлении в учреждения высшего и среднего образования.
В 2009 году единый государственный экзамен впервые проводится в штатном режиме, то есть никаких снисхождений школьники не получат.