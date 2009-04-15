nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские риэлторы будут сдавать в аренду Бизнес-центр "Нобель-Парк"

15 апреля 2009, 14:35
Накануне Управляющая компания «Нобель», основанная в 2006 году, подписала соглашение с НП «Объединение риэлторов Тюмени».

Порядка 15 тысяч квадратных метров площадей, сдаваемых в аренду, предлагает «Нобель-Парк» - это вторая очередь комплекса, которая, по словам директора БЦ «Нобель» Елены Чуклиной, будет сдана во втором квартале 2009 года. Агентства недвижимости, входящие в состав «Объединения риэлторов Тюмени», имеют возможность предлагать площади арендаторам в рамках договора, подписанного вчера на пресс-конференции.

Особенность комплекса «Нобель», который будет состоять из трех зданий, - это наличие единого собственника, который управляет комплексом. «Ни одного квадратного метра мы не продадим» - отмечает Елена Анатольевна.

#Новости#Бизнес#Недвижимость#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25