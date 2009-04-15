Тюменские риэлторы будут сдавать в аренду Бизнес-центр "Нобель-Парк"

Порядка 15 тысяч квадратных метров площадей, сдаваемых в аренду, предлагает «Нобель-Парк» - это вторая очередь комплекса, которая, по словам директора БЦ «Нобель» Елены Чуклиной, будет сдана во втором квартале 2009 года. Агентства недвижимости, входящие в состав «Объединения риэлторов Тюмени», имеют возможность предлагать площади арендаторам в рамках договора, подписанного вчера на пресс-конференции.