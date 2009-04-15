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Сбербанк помог тюменским семьям погасить жилищные кредиты

15 апреля 2009, 15:19
В Западно-Сибирский банк Сбербанк России поступили средства по сертификатам на материнский капитал. Счастливчиками стала более 60 семей.
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Тюмень

Общая сумма составила более 15 млн. рублей. Все средства пойдут на погашение ипотечных займов. Об этом на прошедшей пресс-конференции заявила директор управления кредитования частных клиентов Анастасия Грецова.

Всего в кредитную организацию поступило порядка полутора тысяч заявок. Однако утверждены были пока только 61. Руководство банка и специалисты пенсионного фонда уверены, что во втором и третьем квартала текущего года число таких случаев возрастёт.

Отметим, что на первое января 2009 года размер материнского капитала составил 299 731, 25 рублей.

#Новости#Тюмень#Кредитование#Банки#Ксения#Экономика
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