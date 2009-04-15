Сбербанк помог тюменским семьям погасить жилищные кредиты

Общая сумма составила более 15 млн. рублей. Все средства пойдут на погашение ипотечных займов. Об этом на прошедшей пресс-конференции заявила директор управления кредитования частных клиентов Анастасия Грецова.
Всего в кредитную организацию поступило порядка полутора тысяч заявок. Однако утверждены были пока только 61. Руководство банка и специалисты пенсионного фонда уверены, что во втором и третьем квартала текущего года число таких случаев возрастёт.
Отметим, что на первое января 2009 года размер материнского капитала составил 299 731, 25 рублей.