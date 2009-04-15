Российские любители айкидо соберутся в Тюмени

Только один раз в год у них есть возможность у себя дома позаниматься айкидо с ведущими мастерами Европы и России. Уже через два дня в Спортивном комплексе «Заречье» Йоджи Фуджимото (Yoji Fujimoto), Сихан 7 дан айкидо айкикай, Япония (технический директор CRAG России) откроет это замечательное событие. Три дня более 300-т спортсменов со всей России будут учиться мастерству айкидо. Вместе с Сенсеем семинар посетят еще около 10 европейских специалситов по айкидо. Все они будут обучать россиян тонкостям айкидо.