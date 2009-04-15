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Российские любители айкидо соберутся в Тюмени

15 апреля 2009, 15:00
17-19 апреля 2009 года в рамках учебного плана Конфедерации российских айкидо групп пройдет VII Международный учебно-аттестационный семинар в городе Тюмени. Уже 7 лет это – центральное событие для занимающихся айкидо в Тюменской области.
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Тюмень

17-19 апреля 2009 года в рамках учебного плана Конфедерации российских айкидо групп пройдет VII Международный учебно-аттестационный семинар в городе Тюмени. Уже 7 лет это – центральное событие для занимающихся айкидо в Тюменской области.

Только один раз в год у них есть возможность у себя дома позаниматься айкидо с ведущими мастерами Европы и России. Уже через два дня в Спортивном комплексе «Заречье» Йоджи Фуджимото (Yoji Fujimoto), Сихан 7 дан айкидо айкикай, Япония (технический директор CRAG России) откроет это замечательное событие. Три дня более 300-т спортсменов со всей России будут учиться мастерству айкидо. Вместе с Сенсеем семинар посетят еще около 10 европейских специалситов по айкидо. Все они будут обучать россиян тонкостям айкидо.

Торжественное открытие семинара, посвященное 10-летию Тюменской областной федерации айкидо, объединяющей около 800 спорстменов, состоится в 12 часов. И уже в 14.00 пройдет первая тренировка. Далее каждый день будет проводиться по две-три тренировки, а в субботу, 18 апреля, сенсей примет экзамен у ребят, готовых к сдаче нормативов. Более 400-т бросков должны продемонстрировать подготовленные спортсмены мастеру, продемонстрировав не только точное исполнение, но и многообразие техники айкидо.

«Этот семинар – самый представительный из тех, которые мы проводили – говорит Рудик Манукян, президент Конфедерации российских айкидо групп, председатель Тюменской областной федерации айкидо. - К нам приезжают признанные матера айкидо из Европы и Японии. Мастерство наших спортсменов благодаря таким семинарам очень быстро растет. И сегодня мы модем гордиться уровнем нашего айкидо».

#Новости#Тюмень#Спорт#Ксения
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