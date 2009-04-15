nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Последняя надежда русского поп-рока» Татьяна Зыкина споет для тюменцев

15 апреля 2009, 11:47
24 апреля в Тюменском Театре Кукол состоится единственный концерт певицы Татьяны Зыкиной в поддержку ее дебютного двойного альбома «Ощущение реальности».
Сюжет
Тюмень

В программу выступления войдут песни с пластинки, включая радиохиты «Два кота» и «Водопадами», а также популярные интернет-композиции.

Концерт в Тюмени станет частью масштабного гастрольного тура Татьяны Зыкиной, в рамках которого артистка посетит более тридцати городов России и ближнего зарубежья. Альбом «Ощущение реальности» является самым ожидаемым альбомом по версии журнала TimeOut. В его записи приняли участие такие известные музыканты, как Юрий Цалер («Мумий Тролль»), Владимир «Корней» Корниенко (экс-Земфира), Дэн Маринкин (Земфира), Вадим Голутвин («Воскресение», «Аракс», «СВ») и другие, а также постоянная группа Татьяны Зыкиной: гитарист Павел Мартыненко, клавишник Оскар Чунтонов, бас-гитарист Роман Гринев, барабанщик Антон Дашкин и бэк-вокалистка Полина Касьянова.

Начало концерта в 20-00.

Напомним, что Татьяна Зыкина – 27-летняя рок-певица из Ижевска, которая написала более 200 песен. Авторитетные российские издания называют ее главным музыкальным открытием года и «последней надеждой русского поп-рока».

#Новости#Музыка#Тюмень#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25