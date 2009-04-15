«Последняя надежда русского поп-рока» Татьяна Зыкина споет для тюменцев

Концерт в Тюмени станет частью масштабного гастрольного тура Татьяны Зыкиной, в рамках которого артистка посетит более тридцати городов России и ближнего зарубежья. Альбом «Ощущение реальности» является самым ожидаемым альбомом по версии журнала TimeOut. В его записи приняли участие такие известные музыканты, как Юрий Цалер («Мумий Тролль»), Владимир «Корней» Корниенко (экс-Земфира), Дэн Маринкин (Земфира), Вадим Голутвин («Воскресение», «Аракс», «СВ») и другие, а также постоянная группа Татьяны Зыкиной: гитарист Павел Мартыненко, клавишник Оскар Чунтонов, бас-гитарист Роман Гринев, барабанщик Антон Дашкин и бэк-вокалистка Полина Касьянова.