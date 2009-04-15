Депутаты отказались вводить в России комендантский час для детей

Законопроект о введении в России комендантского часа для детей был внесен в Думу президентом России Дмитрием Медведевым. Президент, в частности, предлагал ограничить пребывание не достигших 14-летия детей в общественных местах поздно вечером и ночью.
Законопроект также определял перечень таких мест - в эту категорию попали игорные заведения, рестораны, кафе, бары, клубы и кинотеатры.
Ранее в качестве эксперимента детские "комендантские часы" были введены в нескольких субъектах Российской Федерации. Согласно выводам, сделанным МВД, за время эксперимента количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в отношении них сократилось.