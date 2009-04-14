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В сборную России по хоккею вызваны шесть игроков из НХЛ

14 апреля 2009, 09:06
Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков вызвал в команду для подготовки к чемпионату мира шесть игроков из НХЛ - голкипера Илью Брызгалова, защитников Антона Волченкова, Дмитрия Калинина и Дениса Гребешкова, форвардов Илью Ковальчука и Александра Фролова.

НХЛовцы прибудут в расположение в сборной в течение недели. С 16 по 19 апреля сборная России сыграет на последнем этапе Евротура - Чешских хоккейных играх, но игроки клубов НХЛ в этом турнире участия не примут. Состав сборной на турнир в Чехии Быков назвал ранее 13 апреля.

На последнем этапе Евротура также не сыграют участники финальной серии Кубка Гагарина - хоккеисты "Локомотива" и "Ак Барса". К чемпионату мира они будут готовиться вместе с НХЛовцами на базе в Новогорске. "Ак Барс" в сборной будут представлять Алексей Морозов, Данис Зарипов и Илья Никулин, "Локомотив" - Виталий Вишневский и Алексей Михнов.

Капитан "Локомотива" Алексей Яшин в сборную не вызван. По словам Быкова, с этим игроком у него "нет контакта". Отсутствие в сборной форварда "Торонто" Николая Кулемина тренер объяснил травмой этого игрока.

#Новости#Спорт#Хоккей#Ксения
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