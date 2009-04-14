В сборную России по хоккею вызваны шесть игроков из НХЛ

На последнем этапе Евротура также не сыграют участники финальной серии Кубка Гагарина - хоккеисты "Локомотива" и "Ак Барса". К чемпионату мира они будут готовиться вместе с НХЛовцами на базе в Новогорске. "Ак Барс" в сборной будут представлять Алексей Морозов, Данис Зарипов и Илья Никулин, "Локомотив" - Виталий Вишневский и Алексей Михнов.