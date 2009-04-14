Ученые назвали социальные сети угрозой для нравственных устоев

По данным американских ученых, если пользователь видит информацию, ассоциирующуюся с физической болью, то его мозг реагирует на нее в течение долей секунды. На обработку информации, которая должна вызвать у человека восхищение или сострадание, требуется больше времени - несколько секунд.
Ученые опасаются, что пользователи, читая быстро появляющиеся новости, например, в сервисе Twitter, просто не успеют осознать события, которые вызывают восхищение или сострадание. В перспективе это может привести к изменению нравственных принципов, так как опираясь, в частности, на эти чувства человек, например, отличает добро от зла.
Американцы считают, что не только социальные сети могут сделать человека бесчувственным. Аналогичная угроза исходит от любых сервисов, в которых новая информация появляется быстрее, чем пользователь осознает ранее полученные данные.