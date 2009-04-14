Ученые назвали социальные сети угрозой для нравственных устоев

Ученые опасаются, что пользователи, читая быстро появляющиеся новости, например, в сервисе Twitter, просто не успеют осознать события, которые вызывают восхищение или сострадание. В перспективе это может привести к изменению нравственных принципов, так как опираясь, в частности, на эти чувства человек, например, отличает добро от зла.