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Ученые назвали социальные сети угрозой для нравственных устоев

14 апреля 2009, 18:41
Пользователи социальных сетей рискуют подорвать свои нравственные устои, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на исследование ученых из Южнокалифорнийского университета. В первую очередь это касается детей и подростков, чья психика еще формируется.

По данным американских ученых, если пользователь видит информацию, ассоциирующуюся с физической болью, то его мозг реагирует на нее в течение долей секунды. На обработку информации, которая должна вызвать у человека восхищение или сострадание, требуется больше времени - несколько секунд.

Ученые опасаются, что пользователи, читая быстро появляющиеся новости, например, в сервисе Twitter, просто не успеют осознать события, которые вызывают восхищение или сострадание. В перспективе это может привести к изменению нравственных принципов, так как опираясь, в частности, на эти чувства человек, например, отличает добро от зла.

Американцы считают, что не только социальные сети могут сделать человека бесчувственным. Аналогичная угроза исходит от любых сервисов, в которых новая информация появляется быстрее, чем пользователь осознает ранее полученные данные.

#Новости#Интернет#Ученые#Таня#Общество
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