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Тюменские аптеки могут отказаться от импортных препаратов

14 апреля 2009, 12:08
Фиксированные торговые надбавки на жизненно необходимые для населения лекарственные средства стали темой для разговора между директором департамента здравоохранения Тюменской области Андреем Кудряковым и журналистами.

По инициативе местного руководства предложение о фиксации торговых надбавок для одинаковых групп препаратов было внесено в антикризисный план правительства РФ.

«Я понимаю, что силами отечественной фармацевтической промышленности мы не можем закрыть всю потребность в лекарственных средствах, но какая-то внятная позиция в поддержании отечественного производителя должна быть», - заявил Андрей Кудряков.

По его словам многим аптекам выгодно приобретать в свою сеть дорогостоящие импортные препараты, ведь при равных затратах на хранение, сбыт и реализацию, доход от них более высокий. Тем не менее, многие наши лекарства с успехом могут заменить дорогостоящие импортные аналоги, ведь разрабатывались они с учетом генотипа россиян.

Директор департамента не обеспокоен тем, что аптеки могут вовсе отказаться от реализации импортных препаратов, поскольку надбавка будет уравнивать лишь лекарства из одной группы. Цены же на те средства, которые не имеют российских аналогов, такой корректировке подвергаться не будут.

#Новости#Медицина#Тюмень#Здравоохранение#Здоровье#Ксения#Общество
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