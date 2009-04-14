Тюменские аптеки могут отказаться от импортных препаратов

По его словам многим аптекам выгодно приобретать в свою сеть дорогостоящие импортные препараты, ведь при равных затратах на хранение, сбыт и реализацию, доход от них более высокий. Тем не менее, многие наши лекарства с успехом могут заменить дорогостоящие импортные аналоги, ведь разрабатывались они с учетом генотипа россиян.