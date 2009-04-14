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Тюменская ТЭЦ-1 вышла на установленный режим работы

14 апреля 2009, 11:08
На Тюменской ТЭЦ-1, входящей в конфигурацию ОАО «ТГК-10», завершен ремонт газовой турбины блока ПГУ № 1. Парогазовая установка работает в нормальном технологическом режиме. Тюменская ТТЭЦ-1 несет нагрузку в соответствии с установленной мощностью.
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Тюмень

В мае 2008 года газовая турбина была выведена в плановый ремонт, в ходе которого производилась ее модернизация. Ремонт турбины не отразился на стабильности энергетического комплекса региона, поскольку недостающую выработку электроэнергии компенсировали Тюменская ТЭЦ-2 и Тобольская ТЭЦ, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управление по связям с общественностью ТКГ №10.

Длительность ремонта была обусловлена трудностями, связанными с организацией работ иностранных специалистов. За весь период ремонта станция приняла около 40 специалистов, представляющих завод-изготовитель газовой турбины Siemens.

Следует отметить, что парогазовая установка (ПГУ № 1) одной из первых была построена и введена в эксплуатацию именно на Тюменской ТЭЦ-1. Практика ремонтов газовых турбин в составе блоков ПГУ у российских энергетиков невелика. Опыт, накопленный специалистами ТТЭЦ-1, будет использован в дальнейшем при эксплуатации парогазовых блоков, строительство которых осуществляется в рамках инвестиционных проектов ТГК-10 в Тюмени, Челябинске и Нягани.

#Новости#Экономика#Тюмень#Предприятия#Ксения
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