Тюменская ТЭЦ-1 вышла на установленный режим работы

В мае 2008 года газовая турбина была выведена в плановый ремонт, в ходе которого производилась ее модернизация. Ремонт турбины не отразился на стабильности энергетического комплекса региона, поскольку недостающую выработку электроэнергии компенсировали Тюменская ТЭЦ-2 и Тобольская ТЭЦ, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управление по связям с общественностью ТКГ №10.
Длительность ремонта была обусловлена трудностями, связанными с организацией работ иностранных специалистов. За весь период ремонта станция приняла около 40 специалистов, представляющих завод-изготовитель газовой турбины Siemens.
Следует отметить, что парогазовая установка (ПГУ № 1) одной из первых была построена и введена в эксплуатацию именно на Тюменской ТЭЦ-1. Практика ремонтов газовых турбин в составе блоков ПГУ у российских энергетиков невелика. Опыт, накопленный специалистами ТТЭЦ-1, будет использован в дальнейшем при эксплуатации парогазовых блоков, строительство которых осуществляется в рамках инвестиционных проектов ТГК-10 в Тюмени, Челябинске и Нягани.