Тюменская ТЭЦ-1 вышла на установленный режим работы

Следует отметить, что парогазовая установка (ПГУ № 1) одной из первых была построена и введена в эксплуатацию именно на Тюменской ТЭЦ-1. Практика ремонтов газовых турбин в составе блоков ПГУ у российских энергетиков невелика. Опыт, накопленный специалистами ТТЭЦ-1, будет использован в дальнейшем при эксплуатации парогазовых блоков, строительство которых осуществляется в рамках инвестиционных проектов ТГК-10 в Тюмени, Челябинске и Нягани.