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Ночью в Тюмени едва не сгорели две машины

14 апреля 2009, 12:43
За минувшие сутки, 13 апреля, подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 162 выездов.
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Тюмень

Ночью 13 апреля в доме 248 по ул. Республики произошел пожар в частном автомобиле «ДЭУ Нексия». В результате пожара повреждены бампер и крыша багажника машины, сообщили Nashgorod.ru в пресс–службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Прибывшие пожарные ПЧ № 15 за пять минут ликвидировали загорание. Спасен автомобиль на сумму 200 тысяч рублей. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня.

Через два часа на улице Невской возле дома № 31 загорелся автомобиль «Форд Фокус» – иномарка получила существенные повреждения. К прибытию расчета ПЧ № 13 огнем был охвачен практически весь автомобиль. Для ликвидации пожара, огнеборцам пришлось прибегнуть к подаче пены: в настоящее время, уточняется размер материального ущерба. Занесение открытого источника, рассматривается как наиболее вероятная причина пожара.

В половине первого ночи, во вторник, на ул. Профсоюзной 87, произошел пожар в нежилом доме с пристроем. Огонь охватил более восьмидесяти квадратных метров деревянных строений – 7 сотрудников городских подразделений противопожарной службы и три единицы техники были задействованы в тушении загорания. Через сорок минут, пожар был ликвидирован: на пепелище обнаружен погибший, личность мужчины пока не установлена. Неосторожное обращение с огнем – вероятная причина ночного пожара.

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