Ночью в Тюмени едва не сгорели две машины

В половине первого ночи, во вторник, на ул. Профсоюзной 87, произошел пожар в нежилом доме с пристроем. Огонь охватил более восьмидесяти квадратных метров деревянных строений – 7 сотрудников городских подразделений противопожарной службы и три единицы техники были задействованы в тушении загорания. Через сорок минут, пожар был ликвидирован: на пепелище обнаружен погибший, личность мужчины пока не установлена. Неосторожное обращение с огнем – вероятная причина ночного пожара.