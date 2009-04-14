Ночью в Тюмени едва не сгорели две машины

Ночью 13 апреля в доме 248 по ул. Республики произошел пожар в частном автомобиле «ДЭУ Нексия». В результате пожара повреждены бампер и крыша багажника машины, сообщили Nashgorod.ru в пресс–службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Прибывшие пожарные ПЧ № 15 за пять минут ликвидировали загорание. Спасен автомобиль на сумму 200 тысяч рублей. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня.
Через два часа на улице Невской возле дома № 31 загорелся автомобиль «Форд Фокус» – иномарка получила существенные повреждения. К прибытию расчета ПЧ № 13 огнем был охвачен практически весь автомобиль. Для ликвидации пожара, огнеборцам пришлось прибегнуть к подаче пены: в настоящее время, уточняется размер материального ущерба. Занесение открытого источника, рассматривается как наиболее вероятная причина пожара.
В половине первого ночи, во вторник, на ул. Профсоюзной 87, произошел пожар в нежилом доме с пристроем. Огонь охватил более восьмидесяти квадратных метров деревянных строений – 7 сотрудников городских подразделений противопожарной службы и три единицы техники были задействованы в тушении загорания. Через сорок минут, пожар был ликвидирован: на пепелище обнаружен погибший, личность мужчины пока не установлена. Неосторожное обращение с огнем – вероятная причина ночного пожара.