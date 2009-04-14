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Госдуме предложили разделить Рунет надвое

14 апреля 2009, 13:52
Комитет Госдумы по информационной политике рассмотрит концепцию закона, который предлагает разделить Рунет на две сферы.

Автор этой концепции - директор Международного исследовательского института Астамур Тедеев. Об этом пишет газета "Ведомости".

Согласно концепции Тедеева, российский интернет необходимо разделить на гуманитарную и экономическую сферы. Под первой подразумеваются, в частности, электронная почта, различные некоммерческие сайты, СМИ. Ресурсам, входящим в эту сферу, предлагается предоставить максимум свободы.

В экономическую сферу попадают проекты, цель которых - получение прибыли в Сети. К этой сфере относятся, в первую очередь, онлайновые магазины и электронные платежные системы. Проекты, зарабатывающие на интернет-рекламе, сюда не входят.

В соответствии с концепцией Тедеева, интернет-магазины и электронные платежные системы должны публиковать на своих сайтах полную информацию о себе, включая название юридического лица, адрес, ИНН. В настоящее время на таких ресурсах зачастую публикуются только телефонные номера и адреса электронной почты.

Также концепция закона об интернете, предложенная Тедеевым, определяет такие термины, как "глобальная компьютерная сеть интернет", "информационная сеть", "электронная экономическая и электронная коммерческая деятельность". Разработать эту концепцию предложила партия "Единая Россия" осенью прошлого года.

#Новости#Россия#Интернет#Таня#Общество
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