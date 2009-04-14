Госдуме предложили разделить Рунет надвое

В соответствии с концепцией Тедеева, интернет-магазины и электронные платежные системы должны публиковать на своих сайтах полную информацию о себе, включая название юридического лица, адрес, ИНН. В настоящее время на таких ресурсах зачастую публикуются только телефонные номера и адреса электронной почты.