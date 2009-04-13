В Тюмени произошел пожар в деревянном пристрое: погиб мужчина

Утром 11 апреля на улице Братской в Тюмени произошел пожар в двухэтажном деревянном пристрое жилого частного дома. К прибытию пожарных подразделений, огнем была охвачена стена дома – огнеборцы за тринадцать минут ликвидировали загорание, отстояв имущество жильцов на сумму 800 тысяч рублей. В условиях сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы: на месте происшествия обнаружен погибший - мужчина 1947 года рождения. По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.