В Тюмени произошел пожар в деревянном пристрое: погиб мужчина

Утром 11 апреля на улице Братской в Тюмени произошел пожар в двухэтажном деревянном пристрое жилого частного дома. К прибытию пожарных подразделений, огнем была охвачена стена дома – огнеборцы за тринадцать минут ликвидировали загорание, отстояв имущество жильцов на сумму 800 тысяч рублей. В условиях сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы: на месте происшествия обнаружен погибший - мужчина 1947 года рождения. По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
В садоводческом обществе «Радуга» в субботу утром, загорелся двухэтажный дачный дом на ул. Ольховой – пламя охватило более тридцати квадратных метров строения. Расчеты ПЧ № 13 и поселка Московский сумели отстоять соседние дома и постройки – сумма спасенного составила 500 тысяч рублей. Короткое замыкание рассматривается как наиболее вероятная причина пожара, сообщает пресс – служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
В субботу, в восемь часов вечера, в деревне Гусево Тюменского района произошел пожар в частном деревянном доме. За считанные минуты пожар перекинулся на крышу и стену дома, надворные постройки, автомобиль «УАЗ» - площадь пожара превысила 50 квадратных метров. На месте пожара работали 4 единицы техники и 9 сотрудников противопожарных частей Тюменского гарнизона. Пламя удалось нейтрализовать за двадцать минут. Один миллион рублей – в такую сумму оценивается спасенное имущество. Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи - возможная причина вечернего пожара.
12 апреля в поселке Антипино загорелся жилой частный дом – пламя моментально перекинулось на надворные постройки. Шестьдесят квадратных метров строений оказались повреждены огнем – по второму, повышенному номеру вызова на месте происшествия работали 16 сотрудников противопожарных частей гарнизона, было задействовано шесть единиц основной и специальной техники. Дежурными караулами спасено имущество жильцов на 500 тысяч рублей – на пожаре погибла женщина 1927 года рождения. Детская шалость – наиболее вероятная причина пожара.
12 апреля в поселке Рощино в пятом часу вечера произошел пожар – горела баня. По второму повышенному номеру вызова, на месте происшествия работал 21 сотрудник пожарной охраны города, в тушении задействовали 7 единиц спецтехники. Пожарные эвакуировали из опасной зоны трех человек, спасли имущество на полмиллиона рублей. Здание сауны повреждено на площади шесть квадратных метров – благодаря оперативным действиям двух звеньев газодымозащитной службы, пожар удалось ликвидировать за 20 минут. В числе наиболее вероятных причин пожара – короткое замыкание.