В Москве открылась выставка фоторабот корреспондентов ТАСС "Хроника оттепели"

На идеологически выверенных газетных снимках, сделанных в 1955-1963гг., запечатлены только светлые картины хрущевской "оттепели": знатные хлопкоробы, талантливые ученые, залитые солнцем улицы и здравницы с советскими тружениками.
В середине XX века в Самарканде жил и работал спецкором ТАСС фотограф Александр Прокофьевич Кузьменко. Ему, как и другим региональным корреспондентам, из Москвы регулярно присылались лучшие образцы, снятые коллегами, - тем самым задавались ориентиры в репортажной фотосъемке, гласит пресс-релиз.
Фотографии, хранившиеся у Кузьменко в течение нескольких десятилетий, были найдены только недавно. Знатные хлопкоробы и пастухи, талантливые ученые, государственные деятели и простые советские труженики радостно улыбаются с газетных фотоснимков. Согласно политическому заказу, на страницы средств массовой информации попадали только снимки, свидетельствующие об успехах советского народа на пути к светлому будущему: улицы залиты солнцем, театры полны зрителей, а здравницы - отдыхающими.
На фотографиях запечатлены важнейшие исторические личности: первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, генеральный секретарь Никита Сергеевич Хрущев, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, Председатель Совета Министров Николай Александрович Булганин, клоун Карандаш - народный артист Михаил Николаевич Румянцев, итальянская кинозвезда Джина Лолобриджида. Все фотоснимки снабжены аннотациями авторов.
Среди фоторепортеров, чей профессионализм был отмечен и ТАСС, и современными искусствоведами, - Марк Редькин и Николай Кулешов, летописец Москвы Наум Грановский, хроникер правительственных вояжей Василий Егоров. Лев Портер, работавший в пятидесятые фотокорреспондентом ТАСС, спустя два десятилетия возглавил подразделение Фотохроники ТАСС. Талантливый киевский фотограф Николай Селюченко позднее организовал Национальный союз фотохудожников Украины.