В Москве открылась выставка фоторабот корреспондентов ТАСС "Хроника оттепели"

Фотографии, хранившиеся у Кузьменко в течение нескольких десятилетий, были найдены только недавно. Знатные хлопкоробы и пастухи, талантливые ученые, государственные деятели и простые советские труженики радостно улыбаются с газетных фотоснимков. Согласно политическому заказу, на страницы средств массовой информации попадали только снимки, свидетельствующие об успехах советского народа на пути к светлому будущему: улицы залиты солнцем, театры полны зрителей, а здравницы - отдыхающими.