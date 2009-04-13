У россиянина в легком проросла елка

"Мне объяснили, что я кашлял кровью не из-за какой-то болезни. Просто иголки задевали капилляры, - поясняет спасенный Артем Сидоркин. - Было очень больно. Но, если честно, я даже не ощущал, что во мне какое-то инородное тело".