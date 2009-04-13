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У россиянина в легком проросла елка

13 апреля 2009, 13:34
Врачи из Ижевска во время операции обнаружили у мужчины в легком проросшую еловую ветку. Первоначально у 28-летнего Артема Сидоркина подозревали рак.

У него "были сильные приступы, он часто кашлял кровью", вспоминает Владимир Камашев, заместитель главврача Удмуртского онкодиспансера.

"Посмотрели снимки рентгена и нашли опухоль... Решили делать операцию", - рассказывает врач. Даже открыв грудную клетку, доктор не сомневался, что у Артема рак. Но, прежде чем вырезать половину легкого, решил удостовериться в этом - отдать на срочное исследование кусочек органа. Однако сделав надрез, он наткнулся на зеленые еловые веточки.

"Я трижды сморгнул, думал - померещилось. Осторожно так говорю ассистенту: "Иди посмотри... Кажется, там елка!" Тот ошарашено кивнул, - говорит Камашев. - Потом признался, что подумал, будто я с ума сошел". Елочку 5-сантиметровой длины извлекли из тела.

"Мне объяснили, что я кашлял кровью не из-за какой-то болезни. Просто иголки задевали капилляры, - поясняет спасенный Артем Сидоркин. - Было очень больно. Но, если честно, я даже не ощущал, что во мне какое-то инородное тело".

Очевидно, что вдохнуть или как-то проглотить такую веточку Артем не мог - она бы просто не прошла в легкое. Значит, парень вдохнул очень маленькую почку, которая проросла внутри тела.

Кусочек легкого с еловой веткой поместили в специальный раствор. "Это уникальный экземпляр! Будем изучать его, чтобы подтвердить гипотезу о проросшей еловой почке", - говорит Камашев.

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