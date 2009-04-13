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Новый альбом Tequilajazzz выйдет в июне

13 апреля 2009, 19:34
Петербургская группа Tequilajazzz обнародовала дату выхода своего нового альбома.

Как сообщается на сайте коллектива, презентация пластинки состоится 19 июня в московском клубе "Б1 Maximum". 20 июня диск будет представлен в Санкт-Петербурге в клубе "ГлавClub".

Название альбома, который будет выпускать компания FeeLee, пока не раскрывается. Известно, что на диск попадут 14 песен, многие из которых уже исполняются группой на концертах. На три композиции с альбома музыканты планируют снять видеоклипы.

Новая пластинка станет первым альбомом Tequilajazzz за семь лет. Предыдущий альбом коллектива, "Выше осени", вышел в 2002 году. В августе 2007 года группа издала сингл "Berlin".

За время студийного отпуска Tequilajazzz лидер группы Евгений Федоров успел выпустить диск с проектом Optimystica Orchestra. Кроме того, в настоящее время в социальной сети "Круги" можно скачать сборник ранее не издававшихся произведений Федорова для театра и кино.

#Новости#Музыка#Санкт-Петербург#Таня#Культура
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