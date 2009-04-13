Минюст выделит неимущим россиянам бесплатных юристов

Согласно законопроекту, специальные государственные бюро в административных центрах субъектов РФ и обычные адвокаты будут бесплатно консультировать и представлять в суде инвалидов I и II групп, ветеранов, неработающих пенсионеров, а также малоимущих россиян, которые покажут справку о тяжелом материальном положении. Также перечисленные категории граждан смогут расчитывать на бесплатную помощь юристов при подготовке различных документов.
Бесплатная помощь не будет оказываться людям, которые обратятся за нею в связи с умышленным нарушением закона, злоупотреблением правами или участием в предпринимательской деятельности. Малозначительные обращения и обращения, относительно которых уже имеется вступившее в силу решение суда, также не смогут быть предметом бесплатной консультации.
В исключительных случаях специальные комиссии территориальных органов юстиции будут решать вопрос об оказании бесплатных юридических услуг людям, которые формально не попадают под действие закона. Впрочем, министр юстиции Александр Коновалов, по информации "Ведомостей", подчеркнул, что на бесплатную помощь смогут расчитывать исключительно малоимущие. В то же время сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сказал журналисту "Ведомостей", что жесткое соблюдение данного принципа приведет к излишней бюрократии. По мнению депутата, от такого подхода стоит отказаться.
Разработать законопроект о бесплатной юридической помощи малоимущим в январе 2009 года поручил Минюсту президент РФ Дмитрий Медведев. Президент заявил, что документ должен быть готов к 2010 году. Теперь, когда законопроект разработан, планируется в мае обсудить его с Ассоциацией юристов России, а в июне внести на рассмотрение правительства.
В 2007 году идею создания специальных центров "скорой юридической помощи" для населения высказал глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин. В настоящее время адреса таких центров можно найти на сайте ассоциации. Эти центры оказывают лишь консультативную помощь.
Московские власти приняли закон "Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве" в 2006 году.