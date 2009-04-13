Минюст выделит неимущим россиянам бесплатных юристов

В исключительных случаях специальные комиссии территориальных органов юстиции будут решать вопрос об оказании бесплатных юридических услуг людям, которые формально не попадают под действие закона. Впрочем, министр юстиции Александр Коновалов, по информации "Ведомостей", подчеркнул, что на бесплатную помощь смогут расчитывать исключительно малоимущие. В то же время сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сказал журналисту "Ведомостей", что жесткое соблюдение данного принципа приведет к излишней бюрократии. По мнению депутата, от такого подхода стоит отказаться.