nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Павлюченко и Аршавин забили по голу в чемпионате Англии

12 апреля 2009, 12:49
Роман Павлюченко и Андрей Аршавин забили по одному голу в очередном туре английской премьер-лиги, сообщается на сайте Goal.com.

Павлюченко отличился через девять минут после того, как вышел на замену во втором тайме матча "Тоттенхэма" с "Вест Хэмом". Гол российского нападающего оказался единственным в этой встрече.

Аршавин забил за "Арсенал" в самой концовке матча с "Уиганом", завершившегося победой лондонского клуба 4:1. После первого тайма "Арсенал" уступал в счете, но во второй половине встречи сумел отыграться и выйти вперед. На 90-й минуте Аршавин увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Окончательный счет был установлен уже в компенсированное время. Помимо гола, российский форвард отметился результативной передачей.

Еще в одном матче чемпионата Англии лондонский "Челси" одержал очередную победу под руководством Гууса Хиддинка. Встреча с "Болтоном" закончилась со счетом 4:3, причем по ходу матча "Челси" выигрывал 4:0. Дублем в составе команды Хиддинка отметился Дидье Дрогба.

Лидером английской премьер-лиги остается "Манчестер Юнайтед", одержавший победу над "Сандерлендом" со счетом 2:1. На одно очко отстает "Ливерпуль", разгромивший "Блэкберн" 4:0. "Челси" идет третьим, уступая "Манчестеру" четыре очка.

#Новости#Россия#Англия#Футбол#Таня#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25