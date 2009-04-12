Павлюченко и Аршавин забили по голу в чемпионате Англии

Аршавин забил за "Арсенал" в самой концовке матча с "Уиганом", завершившегося победой лондонского клуба 4:1. После первого тайма "Арсенал" уступал в счете, но во второй половине встречи сумел отыграться и выйти вперед. На 90-й минуте Аршавин увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Окончательный счет был установлен уже в компенсированное время. Помимо гола, российский форвард отметился результативной передачей.