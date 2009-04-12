Павлюченко и Аршавин забили по голу в чемпионате Англии

Павлюченко отличился через девять минут после того, как вышел на замену во втором тайме матча "Тоттенхэма" с "Вест Хэмом". Гол российского нападающего оказался единственным в этой встрече.
Аршавин забил за "Арсенал" в самой концовке матча с "Уиганом", завершившегося победой лондонского клуба 4:1. После первого тайма "Арсенал" уступал в счете, но во второй половине встречи сумел отыграться и выйти вперед. На 90-й минуте Аршавин увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Окончательный счет был установлен уже в компенсированное время. Помимо гола, российский форвард отметился результативной передачей.
Еще в одном матче чемпионата Англии лондонский "Челси" одержал очередную победу под руководством Гууса Хиддинка. Встреча с "Болтоном" закончилась со счетом 4:3, причем по ходу матча "Челси" выигрывал 4:0. Дублем в составе команды Хиддинка отметился Дидье Дрогба.
Лидером английской премьер-лиги остается "Манчестер Юнайтед", одержавший победу над "Сандерлендом" со счетом 2:1. На одно очко отстает "Ливерпуль", разгромивший "Блэкберн" 4:0. "Челси" идет третьим, уступая "Манчестеру" четыре очка.