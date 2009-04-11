Двадцать восемь компаний РФ вошли в ежегодный рейтинг журнала Forbes Global 2000

"Газпром" возглавил национальный список, одновременно заняв 13-ю позицию в глобальном рейтинге.
По данным журнала, годовой объем продаж "Газпрома" составил 97,29 миллиарда долларов, прибыль - 26,78 миллиарда долларов, общая сумма активов - 276,81 миллиарда долларов.
Рыночную стоимость российского гиганта Forbes оценил в 74,55 миллиарда долларов.
"Даже депрессия открывает возможности, если у вас есть наличность, масштаб и амбиции",- отметило издание.
Всего фигуранты рейтинга Global 2000 имеют оборот в 32 триллиона долларов, прибыль в 1,6 триллиона долларов, оперируют 125 триллионами активов и имеют рыночную стоимость в 20 триллионов долларов.
Кризис отразился на финансовом состоянии всех гигантов индустрии, их совокупная прибыль упала за год на 31% при обвале рыночной капитализации на 49%.
Однако флагманы сырьевого и финансового рынка по-прежнему занимают ведущие позиции на фоне общего спада мировой экономики. Это отражает и рейтинг российских компаний.
В первой шеренге российских фигурантов также - "Роснефть" (64 место), "Лукойл" (76 место), "Сургутнефтегаз" (168 место), "Сбербанк" (172 место), "ТНК-BP" (211 место), "Норильский Никель" (241 место), "Северсталь" (450 место), ВТБ (505 место) и "Татнефть" (548 место).
Позиция в рейтинге Forbes для каждой компании определяется по четырем критериям: объем продаж, размер прибыли, общая сумма активов и рыночная стоимость.
Самой крупной и успешной корпорацией в рейтинге назвала американская General Electric с оборотом продаж в 182,52 миллиарда долларов, прибылью в 17,41 миллиарда долларов, активами в 797,77 миллиарда долларов и рыночной стоимостью 89,87 миллиарда долларов.
В первой пятерке лидеров глобализации - британская Royal Dutch Shell с рыночной стоимостью 135,1 миллиарда долларов, японская Toyota Motor, оцененная в 102,35 миллиарда долларов, американская ExxonMobil с оценкой в 335,54 миллиарда долларов, британская BP с рыночной капитализацией 119,70 миллиарда долларов.
Нынешний кризис, который сопровождается резким замедлением темпов роста в формирующихся экономиках при рецессии в странах Запада, нашел отражение в рейтинге.
Отступление американских и британских корпораций сопровождалось расширением ниш за счет таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. "Даже Казахстан теперь является членом Global 2000", - отметил Forbes.