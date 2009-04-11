nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Двадцать восемь компаний РФ вошли в ежегодный рейтинг журнала Forbes Global 2000

11 апреля 2009, 13:41
Двадцать восемь российских компаний оказались в ежегодном рейтинге крупнейших компаний мира Global 2000 по версии журнала Forbes.

"Газпром" возглавил национальный список, одновременно заняв 13-ю позицию в глобальном рейтинге.

По данным журнала, годовой объем продаж "Газпрома" составил 97,29 миллиарда долларов, прибыль - 26,78 миллиарда долларов, общая сумма активов - 276,81 миллиарда долларов.

Рыночную стоимость российского гиганта Forbes оценил в 74,55 миллиарда долларов.

"Даже депрессия открывает возможности, если у вас есть наличность, масштаб и амбиции",- отметило издание.

Всего фигуранты рейтинга Global 2000 имеют оборот в 32 триллиона долларов, прибыль в 1,6 триллиона долларов, оперируют 125 триллионами активов и имеют рыночную стоимость в 20 триллионов долларов.

Кризис отразился на финансовом состоянии всех гигантов индустрии, их совокупная прибыль упала за год на 31% при обвале рыночной капитализации на 49%.

Однако флагманы сырьевого и финансового рынка по-прежнему занимают ведущие позиции на фоне общего спада мировой экономики. Это отражает и рейтинг российских компаний.

В первой шеренге российских фигурантов также - "Роснефть" (64 место), "Лукойл" (76 место), "Сургутнефтегаз" (168 место), "Сбербанк" (172 место), "ТНК-BP" (211 место), "Норильский Никель" (241 место), "Северсталь" (450 место), ВТБ (505 место) и "Татнефть" (548 место).

Позиция в рейтинге Forbes для каждой компании определяется по четырем критериям: объем продаж, размер прибыли, общая сумма активов и рыночная стоимость.

Самой крупной и успешной корпорацией в рейтинге назвала американская General Electric с оборотом продаж в 182,52 миллиарда долларов, прибылью в 17,41 миллиарда долларов, активами в 797,77 миллиарда долларов и рыночной стоимостью 89,87 миллиарда долларов.

В первой пятерке лидеров глобализации - британская Royal Dutch Shell с рыночной стоимостью 135,1 миллиарда долларов, японская Toyota Motor, оцененная в 102,35 миллиарда долларов, американская ExxonMobil с оценкой в 335,54 миллиарда долларов, британская BP с рыночной капитализацией 119,70 миллиарда долларов.

Нынешний кризис, который сопровождается резким замедлением темпов роста в формирующихся экономиках при рецессии в странах Запада, нашел отражение в рейтинге.

Отступление американских и британских корпораций сопровождалось расширением ниш за счет таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. "Даже Казахстан теперь является членом Global 2000", - отметил Forbes.

#Новости#Рейтинги#Россия#Предприятия#Таня#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25