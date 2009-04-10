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Ярмарки учебных рабочих мест пользуются успехом выпускников Тюменской области

10 апреля 2009, 14:46
В первом квартале 2009 года в 5 муниципальных образованиях юга Тюменской области были проведены ярмарки учебных рабочих мест. Мероприятия состоялись в Голышмановском, Казанском, Упоровском, Юргинском и Ярковском районах.

Как сообщили Nashgorod.ru Ярмарки посетило 1 368 выпускников школ, 30 выпускников учреждений начального профессионального образования и 10 человек неработающей молодежи. Общее число посетивших ярмарки составляет 1 408 человек. В ярмарках приняло участие 62 школы, а также присутствовали представители 9-ти ВУЗов, 19-ти учреждений средне-специального образования и 8-ми начального профессионального образования.

Ярмарки учебных рабочих мест – специальные мероприятия, проводимые органами службы занятости населения, с целью оказания практической помощи в выборе подходящей профессии выпускникам и неработающей молодежи.

Главные цели проведения ярмарок - предоставление выпускникам общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, неработающей молодежи информации о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, оказание практической помощи в выборе подходящей профессии, а так же предоставление наиболее полной информации о рынке труда.

В течение апреля и мая подобные ярмарки пойдут еще в 17 муниципальных образованиях юга Тюменской области.

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