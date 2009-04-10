Ярмарки учебных рабочих мест пользуются успехом выпускников Тюменской области

Главные цели проведения ярмарок - предоставление выпускникам общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, неработающей молодежи информации о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, оказание практической помощи в выборе подходящей профессии, а так же предоставление наиболее полной информации о рынке труда.