"Всемирным автомобилем года" стал новый VW Golf

Премия за лучший спортивный автомобиль года досталась суперкару Nissan GT-R, который в этой категории обошел Chevrolet Corvette ZR1 и Porsche 911 Carrera. Победителем в номинации "Лучший автомобильный дизайн 2009 года" стала микролитражка Fiat 500, которая выиграла у Jaguar XF, Toyota iQ и Citroen C5. Отметим, что ранее Fiat 500 был признан "Европейской машиной года".