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"Всемирным автомобилем года" стал новый VW Golf

10 апреля 2009, 09:38
Победителем международного конкурса "Всемирный автомобиль года - 2009" стал хэтчбек Volkswagen Golf VI.

В итоговом голосовании 59 журналистов из 25 европейских стран эта машина сумела обойти Ford Fiesta и Toyota iQ, с которыми "Гольф" боролся в финале, а также еще 48 претендентов, которые отсеялись на промежуточных этапах.

Премия за лучший спортивный автомобиль года досталась суперкару Nissan GT-R, который в этой категории обошел Chevrolet Corvette ZR1 и Porsche 911 Carrera. Победителем в номинации "Лучший автомобильный дизайн 2009 года" стала микролитражка Fiat 500, которая выиграла у Jaguar XF, Toyota iQ и Citroen C5. Отметим, что ранее Fiat 500 был признан "Европейской машиной года".

В категории "зеленый" автомобиль года стал первый в мире серийный водородный автомобиль Honda - FCX Clarity. На это звание также претендовали Mitsubishi iMieV и Toyota iQ

В 2008-м "Всемирным автомобилем года" был признан хэтчбек Mazda2, а суперкар Audi R8 завоевал первое место сразу в двух номинация – за дизайн и как лучший спортивный автомобиль. Лучшей "зеленой" машиной в прошлом году была признана BMW 118d серии Efficient Dynamics.

#Новости#Рейтинги#Автомобили#Volkswagen#Транспорт#Ксения#Общество
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