"Всемирным автомобилем года" стал новый VW Golf

В итоговом голосовании 59 журналистов из 25 европейских стран эта машина сумела обойти Ford Fiesta и Toyota iQ, с которыми "Гольф" боролся в финале, а также еще 48 претендентов, которые отсеялись на промежуточных этапах.
Премия за лучший спортивный автомобиль года досталась суперкару Nissan GT-R, который в этой категории обошел Chevrolet Corvette ZR1 и Porsche 911 Carrera. Победителем в номинации "Лучший автомобильный дизайн 2009 года" стала микролитражка Fiat 500, которая выиграла у Jaguar XF, Toyota iQ и Citroen C5. Отметим, что ранее Fiat 500 был признан "Европейской машиной года".
В категории "зеленый" автомобиль года стал первый в мире серийный водородный автомобиль Honda - FCX Clarity. На это звание также претендовали Mitsubishi iMieV и Toyota iQ
В 2008-м "Всемирным автомобилем года" был признан хэтчбек Mazda2, а суперкар Audi R8 завоевал первое место сразу в двух номинация – за дизайн и как лучший спортивный автомобиль. Лучшей "зеленой" машиной в прошлом году была признана BMW 118d серии Efficient Dynamics.