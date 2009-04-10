nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В России выберут Верховного шамана

10 апреля 2009, 17:53
В 2009 году в РФ состоятся первые выборы Верховного шамана России. Об этом сообщает журнал "Шаманство".

Предварительный список кандидатов будет уточняться в течение апреля. В настоящее время на звание Верховного шамана России претендуют 188 человек.

Среди обычных анкетных данных, которые должен предоставить каждый претендент, имеется графа "Шаманский статус".

Выборы пройдут в два этапа. Первый из них, во время которого отберут 12 кандидатов, продлится три месяца. На втором этапе, который также займет три месяца, будут названы три финалиста. Победителем станет кандидат, который наберет наибольшее количество голосов.

Посмотреть анкеты претендентов и проголосовать за них на сайте издания может любой желающий. На каждом этапе разрешается проголосовать только один раз.

#Новости#Россия#Удивительное!#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25