В России выберут Верховного шамана

Предварительный список кандидатов будет уточняться в течение апреля. В настоящее время на звание Верховного шамана России претендуют 188 человек.
Среди обычных анкетных данных, которые должен предоставить каждый претендент, имеется графа "Шаманский статус".
Выборы пройдут в два этапа. Первый из них, во время которого отберут 12 кандидатов, продлится три месяца. На втором этапе, который также займет три месяца, будут названы три финалиста. Победителем станет кандидат, который наберет наибольшее количество голосов.
Посмотреть анкеты претендентов и проголосовать за них на сайте издания может любой желающий. На каждом этапе разрешается проголосовать только один раз.