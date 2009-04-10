В Ишиме столкнулись скутер и автокран

Около 18.45 на 5 км. объездной дороги Ишима столкнулись скутер и автокран «Урал». По предварительным данным, водитель скутера не предоставил грузовику преимущество при выезде со второстепенной дороги. 42-летний мужчина, управлявший скутером, погиб на месте происшествия, тяжелые травмы – множественные переломы и сотрясение головного мозга, получила 43-летняя пассажирка мотороллера. Женщина доставлена в больницу в шоковом состоянии, сообщает ГИБДД области.