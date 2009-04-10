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Тюменцам дарят карту с 10%-ной скидкой на бытовую технику!

10 апреля 2009, 10:00
Вы можете распечатать купон, расположенный ниже, на любом принтере и прийти с ним в магазин «НОРД» в ТЦ «Мегамарт» (Широтная-Олимпийская).
Сюжет
Тюмень

Обменяйте купон на клубную карту и покупайте ВСЕГДА технику со скидкой!

С 30 марта по 12 апреля в магазине «НОРД» действует акция "Скидки на бытовую технику и электронику до 32%". В акции участвуют весь ассортимент техники, кроме нескольких позиций по специальным ценам.

В постоянном режиме в НОРДе действует программа «Гарантия честной цены!». Если Вы в течение 30 дней после покупки, обнаружите более низкую цену на точно такой же товар в магазинах конкурентов, НОРД выплатит вам 150% разницы в цене гарантировано!

Телефон горячей линии 8-800-2000-787 звонок бесплатный.

#Новости#Покупка-продажа#Тюмень#Ксения#Экономика
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