Тюмень ожидает традиционная неделя добра

Для включения готовящихся мероприятий в программу ВНД необходимо направить информацию о них в БФРГТ до 15 апреля 2009 года, по телефонам (3452) 63-30-86, факс 63-30-81, [email protected]
ВНД уже давно стала уникальным партнерским проектом, в котором объединяют свои усилия добровольцы, представители общественных организаций, органов государственной власти, образовательных учреждений, коммерческих, международных и иных организаций для совместного решения социально значимых задач во имя блага и процветания России.
Общероссийская программа мероприятий Весенней Недели Добра-2009 формируется на основе множества планируемых региональных, локальных мероприятий, включающих: благоустройство микрорайонов, школьных территорий, посадку деревьев, очистку скверов и парков, проведение уроков добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей. Проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств, оказание адресной помощи детям, пожилым, одиноким людям и инвалидам, др.
Члены оргкомитета ВНД-2009: Департамент образования Администрации города Тюмени; Управление по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени; Управа Восточного административного округа города Тюмени; Управа Центрального административного округа города Тюмени; Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Тюменской области; Тюменская региональная общественная организация "Ступеньки"; Рекламное агентство "360 градусов".