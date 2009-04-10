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Тюмень ожидает традиционная неделя добра

10 апреля 2009, 14:15
С 18 по 26 апреля пройдет ежегодная общероссийская неделя добровольцев. Благотворительный Фонд развития города Тюмени приглашает тюменцев принять участие в подготовке и проведении Весенней Недели Добра-2009.
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Тюмень

Для включения готовящихся мероприятий в программу ВНД необходимо направить информацию о них в БФРГТ до 15 апреля 2009 года, по телефонам (3452) 63-30-86, факс 63-30-81, [email protected]

ВНД уже давно стала уникальным партнерским проектом, в котором объединяют свои усилия добровольцы, представители общественных организаций, органов государственной власти, образовательных учреждений, коммерческих, международных и иных организаций для совместного решения социально значимых задач во имя блага и процветания России.

Общероссийская программа мероприятий Весенней Недели Добра-2009 формируется на основе множества планируемых региональных, локальных мероприятий, включающих: благоустройство микрорайонов, школьных территорий, посадку деревьев, очистку скверов и парков, проведение уроков добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей. Проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств, оказание адресной помощи детям, пожилым, одиноким людям и инвалидам, др.

Члены оргкомитета ВНД-2009: Департамент образования Администрации города Тюмени; Управление по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени; Управа Восточного административного округа города Тюмени; Управа Центрального административного округа города Тюмени; Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Тюменской области; Тюменская региональная общественная организация "Ступеньки"; Рекламное агентство "360 градусов".

#Новости#Тюмень#Благотворительность#Ксения#Общество
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