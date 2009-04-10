Тюмень ожидает традиционная неделя добра

ВНД уже давно стала уникальным партнерским проектом, в котором объединяют свои усилия добровольцы, представители общественных организаций, органов государственной власти, образовательных учреждений, коммерческих, международных и иных организаций для совместного решения социально значимых задач во имя блага и процветания России.