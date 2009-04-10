Националисты объявили 5 мая "Днем мести"

Националисты призывают к убийствам иностранных граждан и поджогам зданий МВД, ФСБ, государственных учреждений и офисов "Единой России". Одновременно даются рекомендации, как избежать возможного ареста.
Акция, по словам участников "Русской воли", посвящена памяти лидера объединения и главного редактора одноименного неонацистского журнала – Максима Базылева, прозванного "Адольфом". В конце марта 2009 года задержанный по подозрению в нескольких убийствах Базылев покончил с собой в камере СИЗО.
В августе 2008 года Самарский районный суд признал журнал "Русская воля" экстремистским. Сайт журнала также был закрыт.