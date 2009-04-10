Националисты объявили 5 мая "Днем мести"

Акция, по словам участников "Русской воли", посвящена памяти лидера объединения и главного редактора одноименного неонацистского журнала – Максима Базылева, прозванного "Адольфом". В конце марта 2009 года задержанный по подозрению в нескольких убийствах Базылев покончил с собой в камере СИЗО.