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Националисты объявили 5 мая "Днем мести"

10 апреля 2009, 13:51
Участники националистического объединения "Русская воля" распространили в интернете сообщения с призывами провести 5 мая 2009 года "День мести", пишет "Московский комсомолец".

Националисты призывают к убийствам иностранных граждан и поджогам зданий МВД, ФСБ, государственных учреждений и офисов "Единой России". Одновременно даются рекомендации, как избежать возможного ареста.

Акция, по словам участников "Русской воли", посвящена памяти лидера объединения и главного редактора одноименного неонацистского журнала – Максима Базылева, прозванного "Адольфом". В конце марта 2009 года задержанный по подозрению в нескольких убийствах Базылев покончил с собой в камере СИЗО.

В августе 2008 года Самарский районный суд признал журнал "Русская воля" экстремистским. Сайт журнала также был закрыт.

#Новости#Ксения#Общество
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