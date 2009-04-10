Мусороперерабатывающий завод в Тюмени так и останется мечтой

Мусороперерабатывающий завод, о котором мечтают многие, пока в Тюмени не предвидится. И виноваты в этом, прежде всего, сами жители. Сортировка мусора должна начинаться дома, когда каждый будет выбрасывать картофельные очистки и пластиковые бутылки в разные мешки. Проведенные в некоторых городах эксперименты показали, что российские жители к такому пока не готовы. К сожалению, люди способны провести акцию «Час Земли», которая носит, скорее, рекламный характер, нежели, ресурсосберегающий, но не способны на постоянные и длительные акции.