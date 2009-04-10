Мусороперерабатывающий завод в Тюмени так и останется мечтой

Об этом рассказала на пресс-конференции начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Ольга Петрова.
Одной из самый сложных и практически нерешаемых проблем остается утилизация мусора. В соответствии с программой в 2008 году завершено строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Ялуторовске, селах Викулово, Сладково и Упорово. Полигоны представляют из себя изолированные захоронения твердого мусора. В общей сложности в 2006 – 2008 годах построено 11 полигонов. В 2009 году средства на строительство ТБО не предусмотрены. Отметим, что без учета построенных недавно полигонов, коэффициент обеспеченности ими пока составляет лишь 16 %.
Продолжены работы по утилизации опасных отходов. В областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями установлен комплекс по обезвреживанию опасных медицинских отходов. К началу 2009 года такими установками оснащены все крупные лечебные учреждения, и решается вопрос о создании системы сбора отходов лечебных учреждений, объем образования отходов в которых не позволяет загружать утилизаторы на полную мощность.
Однако говорить о том, что в нашей области приняты все меры, чтобы сохранить окружающую среду, еще рано. Пунктов по приему крупногабаритных вещей, которые могли быть использованы для переработки, нет. Зря производители бытовой техники советуют не выбрасывать бытовую технику в общую помойку, а в стоимость товаров включают налог на его утилизацию государством. В Тюмени компаний, принимающих отслужившие вещи, нет.
«Тюмень решает эту проблему, но до бытовой техники пока не дошли. Мы активно занимаемся утилизацией пластика, сбором отходов отработанных масел, решена проблема свинцовых аккумуляторов. Кроме того, планируется построить металлургический завод, который будет заниматься нашим же металлоломом», - прокомментировала Ольга Петрова.
Мусороперерабатывающий завод, о котором мечтают многие, пока в Тюмени не предвидится. И виноваты в этом, прежде всего, сами жители. Сортировка мусора должна начинаться дома, когда каждый будет выбрасывать картофельные очистки и пластиковые бутылки в разные мешки. Проведенные в некоторых городах эксперименты показали, что российские жители к такому пока не готовы. К сожалению, люди способны провести акцию «Час Земли», которая носит, скорее, рекламный характер, нежели, ресурсосберегающий, но не способны на постоянные и длительные акции.