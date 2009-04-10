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Экс-Ранетка Лера Козлова споет для тюменцев

10 апреля 2009, 16:37
Новый 2009-ый год стал знаковым для Леры Козловой, известной поклонникам по группе и сериалу "Ранетки". В этом году Лера положила конец слухам, официально объявила об уходе из группы и начале сольной карьеры.
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Тюмень

18 мая в тюменском цирке пройдет концерт экс-ранетки Леры Козловой.

Новый 2009-ый год стал знаковым для Леры, известной поклонникам по группе и сериалу "Ранетки". В этом году Лера положила конец слухам, официально объявила об уходе из группы и начале сольной карьеры.

В настоящее время на студии VI SOUND STUDIO ведется запись долгожданного дебютного альбома Леры, выход которого запланирован на осень 2009-го года.

Первый сольный концерт Леры прошел в городе Самара при поддержке ее близкого друга в жизни и сериале Стаса Шмелева, исполнителя главной мужской роли в сериале "Ранетки".

Первая сольная песня Леры "Было или не было" появилась в сети 30 января этого года и вызывала мгновенный ажиотаж. Она незамедлительно попала в файлообменные и социальные сети и спровоцировала массу обсуждений.

Покинув группу и вопреки всем слухам, Лера продолжает сниматься в сериале "Ранетки" на СТС.

Несмотря на тяжелое расставание с группой "Ранетки", Лера ценит опыт, полученный за время участие в проекте. Лера выступала в группе в качестве барабанщицы и вокалистки, и за 3,5 года существования коллектива стала сердцем группы. Вместе с "Ранетками" играла на главных площадках страны, таких как Лужники и т. д.

До участия в проекте 12 лет выступала в составе известного детского танцевального ансамбля "Буратино", где и получила навыки актерского мастерства, игры на барабанах и пения.

Стоимость билетов 700 - 1600 рублей.

Справки по телефону 46-16-11.

#Новости#Тюмень#Шоу-бизнес#Таня#Культура
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