Экс-Ранетка Лера Козлова споет для тюменцев

Несмотря на тяжелое расставание с группой "Ранетки", Лера ценит опыт, полученный за время участие в проекте. Лера выступала в группе в качестве барабанщицы и вокалистки, и за 3,5 года существования коллектива стала сердцем группы. Вместе с "Ранетками" играла на главных площадках страны, таких как Лужники и т. д.