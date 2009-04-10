Автозаводы могут не справиться со взлетом спроса на субсидируемые автомобили

Введение льготных условий по кредитам вызовет волну заявок в дилерских центрах, полагает эксперт. "Но вместе с этой волной возникнет и волна недовольства, поскольку автомобили за указанную цену, а именно до 350 тыс. руб., поставляются в базовых комплектациях. До настоящего момента они были невыгодны дилеру и были на рынке огромной редкостью", – говорит В. Макаров.