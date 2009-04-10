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Автозаводы могут не справиться со взлетом спроса на субсидируемые автомобили

10 апреля 2009, 16:31
Автопроизводители не смогут удовлетворить спрос на дешевые модели, вошедшие в программу льготного кредитования Министерства промышленности и торговли РФ.

Такое мнение высказал руководитель отдела продаж Chevrolet автоцентра "Атлант-М Балтика" Валентин Макаров.

Введение льготных условий по кредитам вызовет волну заявок в дилерских центрах, полагает эксперт. "Но вместе с этой волной возникнет и волна недовольства, поскольку автомобили за указанную цену, а именно до 350 тыс. руб., поставляются в базовых комплектациях. До настоящего момента они были невыгодны дилеру и были на рынке огромной редкостью", – говорит В. Макаров.

Напомним, что сейчас перечень субсидируемых государством автомобилей включает весь модельный ряд АвтоВАЗа (включая Chevrolet Niva), UAZ Hunter, а также Ford Focus, FIAT Albea, KIA Spectra, Renault Logan и Skoda Fabia. Однако в дальнейшем этот список может быть скорректирован, поскольку ФАС проводит расследование относительно причин невключения в него продукции ТагАЗа, "Автотора" и ряда других предприятий.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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