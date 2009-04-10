Автошколы и ГИБДД ответят за некачественную подготовку водителей

Такую норму предложил узаконить депутат Госдумы Александр Коваль.
Депутат считает, что водителей приучают к даче взяток еще с автошкольной скамьи. Качество работы автошкол оценивается сейчас по количеству успешно сданных экзаменов. Не секрет, что ученики часто "договариваются" с преподавателями, которые в свою очередь договариваются с инспекторами. Интернет наполнен объявлениями, предлагающими "купить права". Эксперты пришли к выводам, что каждый второй результат водительского экзамена оплачивается отдельно и далеко не в казну.
По мнению А. Коваля, необходимо создать систему контроля за молодыми водителями. И если такой автомобилист часто попадает в аварии или его регулярно наказывают за нарушение правил, то следует внимательно изучить историю того, как он стал автомобилистом, - проверить, как он сдавал экзамен, как учился в автошколе. И наказывать за выпуск такого водителя на дорогу следует инспектора, который принимал экзамен, а автошколу лишать лицензии за некачественную подготовку ученика и содействие в получении водительского удостоверения.