Автошколы и ГИБДД ответят за некачественную подготовку водителей

По мнению А. Коваля, необходимо создать систему контроля за молодыми водителями. И если такой автомобилист часто попадает в аварии или его регулярно наказывают за нарушение правил, то следует внимательно изучить историю того, как он стал автомобилистом, - проверить, как он сдавал экзамен, как учился в автошколе. И наказывать за выпуск такого водителя на дорогу следует инспектора, который принимал экзамен, а автошколу лишать лицензии за некачественную подготовку ученика и содействие в получении водительского удостоверения.