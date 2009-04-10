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Автошколы и ГИБДД ответят за некачественную подготовку водителей

10 апреля 2009, 13:42
Если водитель, только что получивший права, слишком часто нарушает правила дорожного движения или регулярно попадает в аварии, то наказывать нужно автошколу, в которой он учился, и инспектора, который принимал у него экзамен.

Такую норму предложил узаконить депутат Госдумы Александр Коваль.

Депутат считает, что водителей приучают к даче взяток еще с автошкольной скамьи. Качество работы автошкол оценивается сейчас по количеству успешно сданных экзаменов. Не секрет, что ученики часто "договариваются" с преподавателями, которые в свою очередь договариваются с инспекторами. Интернет наполнен объявлениями, предлагающими "купить права". Эксперты пришли к выводам, что каждый второй результат водительского экзамена оплачивается отдельно и далеко не в казну.

По мнению А. Коваля, необходимо создать систему контроля за молодыми водителями. И если такой автомобилист часто попадает в аварии или его регулярно наказывают за нарушение правил, то следует внимательно изучить историю того, как он стал автомобилистом, - проверить, как он сдавал экзамен, как учился в автошколе. И наказывать за выпуск такого водителя на дорогу следует инспектора, который принимал экзамен, а автошколу лишать лицензии за некачественную подготовку ученика и содействие в получении водительского удостоверения.

#Новости#Транспорт#Ксения#Общество
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