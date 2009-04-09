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Яма с трупами собак обнаружена под Тюменью

9 апреля 2009, 11:23
Прокуратурой Тюменской области в ходе надзорных мероприятий прекращена незаконная эксплуатация скотомогильника вблизи областного центра.
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Тюмень

Прокуратура Тюменской области в конце марта совместно с контролирующим органами в ходе надзорных мероприятий в 9-ти км от областного центра (по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень) обнаружила биотермическую яму, состоящую из двух емкостей. Одна из них была законсервирована, а другая открыта и полностью заполнена трупами собак. Биотермическая яма не числилась на балансе ни одной организации.

Согласно экспертному заключению управления ветеринарии Тюменской области выявленный скотомогильник представляет эпизоотическую и эпидемическую опасность для окружающей среды, людей и животных. В ходе проверки контролирующие органы закрыли биотермическую яму, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратурой области поручено прокуратуре Центрального округа города Тюмени выяснить, кто и за счет каких средств построил скотомогильник, какой организацией он эксплуатировался. В случае, если скотомогильник является бесхозяйным, то в установленном законом порядке рассмотреть вопрос о признании права собственности на указанный объект с целью обеспечения безопасности биотермической ямы для окружающей среды, людей и животных.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Животные#Ксения#Происшествия
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