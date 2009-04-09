Яма с трупами собак обнаружена под Тюменью

Прокуратура Тюменской области в конце марта совместно с контролирующим органами в ходе надзорных мероприятий в 9-ти км от областного центра (по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень) обнаружила биотермическую яму, состоящую из двух емкостей. Одна из них была законсервирована, а другая открыта и полностью заполнена трупами собак. Биотермическая яма не числилась на балансе ни одной организации.