Всемирная цифровая библиотека откроется 21 апреля

Создание библиотеки потребовало четыре года, сообщает The Guardian.
В проекте участвуют национальные библиотеки Франции, Бразилии, Швеции и многих других стран. Россию представляют Российская Национальная библиотека и Российская Государственная библиотека. Инициатором создания проекта был директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон.
Задача Всемирной цифровой библиотеки - предоставление максимально широкого и бесплатного доступа к культурному наследию разных стран мира: от книг до музыкальных записей и архитектурных чертежей.
В декабре 2008 года со второй попытки открылась панъевропейская библиотека Europeana: во время ноябрьской премьеры проект рухнул под наплывом посетителей. В Europeana представлены материалы тысячи национальных библиотек, архивов и музеев континента.