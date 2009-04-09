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Всемирная цифровая библиотека откроется 21 апреля

9 апреля 2009, 13:45
Запуск Всемирной цифровой библиотеки (World Digital Library) назначен на 21 апреля 2009 года. Она будет работать на семи языках: арабском, китайском, английском, французском, португальском, русском и испанском.

Создание библиотеки потребовало четыре года, сообщает The Guardian.

В проекте участвуют национальные библиотеки Франции, Бразилии, Швеции и многих других стран. Россию представляют Российская Национальная библиотека и Российская Государственная библиотека. Инициатором создания проекта был директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон.

Задача Всемирной цифровой библиотеки - предоставление максимально широкого и бесплатного доступа к культурному наследию разных стран мира: от книг до музыкальных записей и архитектурных чертежей.

В декабре 2008 года со второй попытки открылась панъевропейская библиотека Europeana: во время ноябрьской премьеры проект рухнул под наплывом посетителей. В Europeana представлены материалы тысячи национальных библиотек, архивов и музеев континента.

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