В тюменском парке культуры и отдыха появились новые аттракционы

К примеру, первый аттракцион - это безрельсовый паровоз, работающий на бензине. Он катает своих пассажиров по всей территории парка. На нём могут прокатиться как юные тюменцы, так и взрослые жители города. Оптический иллюзион же и Пират имеют возрастные ограничения. На первый смогут купить билеты лишь те, кто достиг семилетнего возраста. На второй пускают только тех тюменцев, кому уже есть десять лет.