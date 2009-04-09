В тюменском парке культуры и отдыха появились новые аттракционы

К примеру, первый аттракцион - это безрельсовый паровоз, работающий на бензине. Он катает своих пассажиров по всей территории парка. На нём могут прокатиться как юные тюменцы, так и взрослые жители города. Оптический иллюзион же и Пират имеют возрастные ограничения. На первый смогут купить билеты лишь те, кто достиг семилетнего возраста. На второй пускают только тех тюменцев, кому уже есть десять лет.
Стоимость билетов на аттракционы в Тюмени колеблется от 40 до 150 рублей. Некоторые аттракционы (вертолёты, Весёлое путешествие) в этом году подорожали примерно на 10 рублей. Однако есть и такие карусели, цена на которые упала. Ярким примером здесь может стать Камикадзе. Отметим, что стоимость детского и взрослого билетов не отличается.
Как сообщил корреспонденту Nashgorod.ru заместитель директора парка культуры и отдыха по эксплуатации аттракционов Юрий Тюльнев, в настоящее время на Цветном бульваре работает порядка 30 каруселей. Возможно, со следующей недели в парке откроют ещё три аттракциона.
Напомним, что в прошлом году на Цветном бульваре впервые начали работать четыре карусели. Среди них были Осьминог и Остров сокровищ. Зато в связи с истекшим сроком эксплуатации в 2008 году работники парка убрали Юнгу и Орбиту.