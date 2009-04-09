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Тюменцев ждет грандиозная рэп-вечеринка

9 апреля 2009, 14:59
12 апреля в ночном клубе Жираff тюменцев ждет рэп-вечеринка «Точка заражения»! Для вас выступят группы DSPB, НОВОКАИН и N-Side.
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Тюмень

12 апреля в ночном клубе Жираff тюменцев ждет первая рэп-вечеринка в серии вечеринок «Точка заражения»! Для вас выступят группы DSPB, НОВОКАИН и N-Side.

Бонусом для пришедших на вечеринку станет фотосессия в специально отведенном месте! Только качественное фото от мастера своего дела Владимира Чебалдина! По окончании вечеринки, вы сможете забрать уже готовые фотографии абсолютно бесплатно!

Кроме того, гостей приятно удивят специальные цены в баре!

Начало вечеринки – в 23.00. Качественный саунд гарантирован!

Цена билета с флаером – 250 рублей, без флаера – 500 рублей.

#Новости#Тюмень#Клубы#Таня#Культура
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