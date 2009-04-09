Тюменцев ждет грандиозная рэп-вечеринка

12 апреля в ночном клубе Жираff тюменцев ждет первая рэп-вечеринка в серии вечеринок «Точка заражения»! Для вас выступят группы DSPB, НОВОКАИН и N-Side.
Бонусом для пришедших на вечеринку станет фотосессия в специально отведенном месте! Только качественное фото от мастера своего дела Владимира Чебалдина! По окончании вечеринки, вы сможете забрать уже готовые фотографии абсолютно бесплатно!
Кроме того, гостей приятно удивят специальные цены в баре!
Начало вечеринки – в 23.00. Качественный саунд гарантирован!
Цена билета с флаером – 250 рублей, без флаера – 500 рублей.