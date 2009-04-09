Объявлены номинанты российской MTV Movie Awards

На премию в номинации "Лучший фильм" претендуют картины "Адмирал", "Мы из будущего", "Любовь-морковь 2", "Стиляги" и "Обитаемый остров. Фильм первый". В шорт-лист номинации "Лучший зарубежный фильм" попали "Я легенда", "Квант милосердия", "Перевозчик 3", "Хэнкок" и "P.S. Я люблю тебя".