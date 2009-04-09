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Объявлены номинанты российской MTV Movie Awards

9 апреля 2009, 09:32
Опубликован шорт-лист российской версии премии MTV Movie Awards за 2009 год. Список претендентов на кинонаграду в 14 номинациях 8 апреля прозвучал в прямом эфире телеканала, а затем появился на сайте MTV.

На премию в номинации "Лучший фильм" претендуют картины "Адмирал", "Мы из будущего", "Любовь-морковь 2", "Стиляги" и "Обитаемый остров. Фильм первый". В шорт-лист номинации "Лучший зарубежный фильм" попали "Я легенда", "Квант милосердия", "Перевозчик 3", "Хэнкок" и "P.S. Я люблю тебя".

В номинации "Лучший мультфильм" соревнуются четыре зарубежных мультфильма ("Мадагаскар 2", "Валли", "Сезон охоты 2", "Кунг-фу панда") и отечественный "Про Федота-стрельца удалого молодца". Шорт-лист был составлен на основе зрительского голосования.

Также премия Russia Movie Awards будет вручена в номинациях "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший кинозлодей", "Лучшая драка", "Самая зрелищная сцена", "Лучший поцелуй", "Лучший саундтрек", "Трейлер года", "Киногаджет года" и "Лучший советский фильм".

Церемония вручения пройдет 23 апреля в комплексе Барвиха Luxury Village.

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