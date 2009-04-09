Объявлены номинанты российской MTV Movie Awards

На премию в номинации "Лучший фильм" претендуют картины "Адмирал", "Мы из будущего", "Любовь-морковь 2", "Стиляги" и "Обитаемый остров. Фильм первый". В шорт-лист номинации "Лучший зарубежный фильм" попали "Я легенда", "Квант милосердия", "Перевозчик 3", "Хэнкок" и "P.S. Я люблю тебя".
В номинации "Лучший мультфильм" соревнуются четыре зарубежных мультфильма ("Мадагаскар 2", "Валли", "Сезон охоты 2", "Кунг-фу панда") и отечественный "Про Федота-стрельца удалого молодца". Шорт-лист был составлен на основе зрительского голосования.
Также премия Russia Movie Awards будет вручена в номинациях "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший кинозлодей", "Лучшая драка", "Самая зрелищная сцена", "Лучший поцелуй", "Лучший саундтрек", "Трейлер года", "Киногаджет года" и "Лучший советский фильм".
Церемония вручения пройдет 23 апреля в комплексе Барвиха Luxury Village.