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На горячую линию ТГНГУ поступило более ста звонков от абитуриентов

9 апреля 2009, 15:26
Более ста звонков поступило 7 апреля на горячую линию, организованную Тюменским государственным нефтегазовым университетом для абитуриентов и их родителей.
Сюжет
Тюмень

Сумятицу в души молодых людей внес не только мировой финансовый кризис, но и последние изменения в нормативных документах Минобрнауки России. Некоторые точки над i помог расставить диалог, длившийся почти четыре часа при участии ректора ТюмГНГУ, профессора Николая Карнаухова, первого проректора по учебной работе профессора Владимира Новоселова и ответственного секретаря приемной комиссии Ирины Дружининой.

За четыре часа общения наверняка не все желающие смогли дозвониться и уточнить тот или иной нюанс приемной кампании 2009 года. Но огорчаться не стоит. В конце мая – начале июня нефтегазовый университет, скорее всего, еще раз пригласит к диалогу абитуриентов и их родителей. Добавим, что подробную информацию о специальностях и направлениях ТюмГНГУ можно получить как в дирекциях институтов и колледжей, так и в приемной комиссии университета. Телефон для справок 25-07-63.

#Новости#Тюмень#Горячая линия#Таня#Общество
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