На горячую линию ТГНГУ поступило более ста звонков от абитуриентов

За четыре часа общения наверняка не все желающие смогли дозвониться и уточнить тот или иной нюанс приемной кампании 2009 года. Но огорчаться не стоит. В конце мая – начале июня нефтегазовый университет, скорее всего, еще раз пригласит к диалогу абитуриентов и их родителей. Добавим, что подробную информацию о специальностях и направлениях ТюмГНГУ можно получить как в дирекциях институтов и колледжей, так и в приемной комиссии университета. Телефон для справок 25-07-63.