На горячую линию ТГНГУ поступило более ста звонков от абитуриентов

Сумятицу в души молодых людей внес не только мировой финансовый кризис, но и последние изменения в нормативных документах Минобрнауки России. Некоторые точки над i помог расставить диалог, длившийся почти четыре часа при участии ректора ТюмГНГУ, профессора Николая Карнаухова, первого проректора по учебной работе профессора Владимира Новоселова и ответственного секретаря приемной комиссии Ирины Дружининой.
За четыре часа общения наверняка не все желающие смогли дозвониться и уточнить тот или иной нюанс приемной кампании 2009 года. Но огорчаться не стоит. В конце мая – начале июня нефтегазовый университет, скорее всего, еще раз пригласит к диалогу абитуриентов и их родителей. Добавим, что подробную информацию о специальностях и направлениях ТюмГНГУ можно получить как в дирекциях институтов и колледжей, так и в приемной комиссии университета. Телефон для справок 25-07-63.