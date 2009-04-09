Концерт "звезды рок-н-ролла" по имени "Сплин" - глазами тюменца

В первую очередь, следует отметить, что концерт почти не задержали. Примерно к 19.30 группа в полном составе вышла на сцену перед многочисленным залом. С одной стороны, организация, звук и подача на самом высоком уровне, с другой – не было и намека на атмосферу андеграунда, сидячие места и охрана с суровыми лицами на каждом шагу. Впрочем, такого, чтобы включали свет в зале, силой усаживали на свои места и отгоняли от сцены, как еще пару лет назад на концертах «Сплин», тоже не наблюдалось. В программе было много нового материала с еще не записанного альбома, в частности такие песни, как «Катиться камень», «Добро пожаловать», «Больше никакого рок-н-ролла», «Без тормозов», «Чердак». С успехом исполнялись композиции с альбомов прошлых лет, такие как «Время, назад», «Джим», «Рики-тики-тави», «Девятиэтажный дом». Было заметно, что музыканты составили play-лист по своему усмотрению, потому как стопроцентных хитов было не так уж много. Реакция зала оказалась по большей части положительной, хотя иногда из-за спины долетали удивленные возгласы «да это совсем не те песни!». На мой взгляд, программа была составлена специально таким образом, чтобы познакомить неискушенного слушателя с лирикой Васильева в полной мере, позволить с другой стороны взглянуть на его творчество, открыть для себя что-то новое.